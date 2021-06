La nostra mente è complessa, nasconde tanti segreti e insidie. Nonostante questo è meraviglioso come funziona e come elabora le percezioni della realtà esterna producendo stimoli. In questa prospettiva si inserisce il test visivo, ossia uno strumento di misurazione volto a definire il profilo psicologico di un individuo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nel corso della nostra vita, quest’ultima ci pone ogni giorno di fronte ad una serie di variabili rispetto al quale noi stessi produciamo delle reazioni differenti. Vuoi scoprire di più sul tuo carattere e sulla tua personalità? Questo di cui parleremo tra poco è un test visivo fatto a posta per te che misurerà il tuo grado di spiritualità.

L’illusione ottica a cui vi sottoponiamo oggi ha lo scopo di farvi scoprire qualcosa di più riguardo alla vostra personalità. Nel dettaglio, in base a a come percepirete l’immagine di Gesù potrete misurare il vostro livello spirituale. Quante volte vedi Gesù nella foto? Rispondete d’istinto: è un test visivo.

Se vedi Gesù da 1 a 3 volte

Se nell’immagine in questione vedi Gesù da una a tre volte vuol dire che sei dotato sicuramente di un profilo spirituale con cui sei a contatto e di cui sei consapevole. Per te c’è anche un’altra vita, oltre a quella terrena e credi nell’esistente dell’anima che si purificherà dopo aver lasciato il tuo corpo.

Se vedi Gesù da 4 a 5 volte

Se nell’immagine in questione vedi Gesù da quattro a cinque volte significa che per te la spiritualità occupa una posizione molto importante nella tua vita. Non si tratta solo di un valore religioso di cui sei consapevole bensì il tuo istinto spirituale è presente in ogni tua decisione. Infatti giudichi le persone che ti sono attorno non per come sono fatte ma per le loro credenze.

Se vedi Gesù 6 o più volte

Se in questa illusione ottica vedi Gesù sei o più volte significa che tutta la tua vita è guidata principalmente dalla spiritualità. Non tieni conto della vita terrena bensì ogni tua azione è fatta pensando alla religione. La spiritualità è la tua missione, il tuo obbiettivo da raggiungere. Non ti interessano gli oggetti materiali e di lusso ma solo ciò che verrà dopo la morte.