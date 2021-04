Maurizio Cerrato è soltanto l’ultima delle vittime della prepotenza e dell’omertà che purtroppo infestano ancora il nostro paese. Una lite scaturita da un parcheggio occupato, poi l’agguato e la pugnalata mortale in pieno petto. Ieri, a piazza IV Novembre dio Torre Annunziata, teatro lunedì scorso del disgustoso crimine, si è tenuta una commovente commemorazione in onore del 61enne.

Era lunedì pomeriggio scorso. Maria Adriana, dopo anni di prepotenza, aveva deciso che quei posti occupati abusivamente con delle sedie non le andavano più bene.

Così ha spostato le sedie e ha parcheggiato la sua auto. A quel punto è arrivato lo sfregio. Quel qualcuno che pensava fossero suoi quei parcheggi, ha squarciato una gomma alla macchina della ragazza. Lei, infuriata, non è rimasta in silenzio.

Maurizio stava cambiando la gomma all’auto di sua figlia, quando ha sentito i toni della discussione andare oltre. E come poteva un padre di sani principi non intervenire per difendere il sangue del suo sangue? Quell’atto eroico, purtroppo, gli è costato la vita.

Pochi minuti di calma apparente, poi l’arrivo di una “squadra punitiva” e l’aggressione fatale. Maurizio è stato aggredito da 4 persone che lo hanno bloccato e accoltellato al petto, uccidendolo davanti agli occhi di sua figlia.

A pochi giorni di distanza dall’accaduto, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare e fermare i quattro responsabili dell’assassinio. Il tutto con grosse difficoltà, perché nessuno di coloro che avevano assistito alla scena aveva parlato.

La commemorazione per Maurizio Cerrato

Nel pomeriggio di ieri, nell’angolo di via IV Novembre di Torre Annunziata dove Maurizio Cerrato si è spento per sempre, si è tenuta una breve commemorazione.

Maria Adriana e Tania, la figlia e la moglie della vittima di questo brutalissimo gesto, si sono recate sul posto per un momento di raccoglimento.

Presenti anche molti conoscenti che, seppur da lontano, hanno deciso di stringersi al dolore di quella famiglia distrutta dalla prepotenza prima e dall’omertà poi.

C’era anche un quaderno, dove chiunque ha potuto lasciare un messaggio di cordoglio per Maurizio. In prima pagina, la dedica della sua famiglia: “TI AMIAMO!“

Nel pomeriggio di oggi, domenica 25 aprile, alle ore 15:30 si svolgerà il funerale.