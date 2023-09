Si è interrotta a soli 43 anni la vita di Silvina Luna, modella argentina ed ex concorrente del Grande Fratello. Nel 2011 si era sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica, a seguito del quale ha iniziato ad avere problemi di salute. Nell’ultimo periodo le sua condizioni sono peggiorate e lo scorso 31 agosto si è spenta per sempre.

A dare il triste annuncio della sua scomparsa ci ha pensato Fernando Burlando, il suo avvocato e colui che l’ha affiancata negli ultimi anni nella sua battaglia per ottenere giustizia. Nel post del legale si legge:

Un finale che fa male e provoca pietà e indignazione. Ci auguriamo che la lotta di Silvina aiuti la Giustizia a svegliarsi e la società a prenderne atto, affinché non ci siano più morti. Mando un abbraccio alla sua famiglia che non si è mai arresa e che, come Silvina, ha tenuto alta la guardia. Dio ti salvi, Luna.

Chi era Silvina Luna

Nata nel 1980 a Rosario, in Argentina, Silvina Luna aveva iniziato a farsi largo nel mondo dello spettacolo da giovanissima grazie alla sua bellezza e intraprendenza.

Nel 2001 partecipò all’edizione argentina de Il Grande Fratello, che sebbene non vinse la rese comunque famosa in tutto il paese e anche fuori dai confini.

Dopo il reality ha continuato a lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo ricevendo sempre più consensi e successo.

L’intervento chirurgico

Nel 2011, anche se lei non poteva immaginarlo, la vita di Silvina Luna stava per cambiare per sempre. Allora, infatti, si sottopose ad un intervento di chirurgia estetica ai glutei e ad operarla fu Anìbal Lotocki, il chirurgo delle star.

Nell’operazione il medico le iniettò delle sostanze rilevatesi poi tossiche, che poco dopo provocarono alla modella una grave insufficienza renale.

Stando a quanto riportato dal tabloid argentino La Nacion, Luna era da tempo in lista per un trapianto di rene e, nel frattempo, si sottoponeva a dialisi per tre volte a settimana.

Nelle ultime settimane, tuttavia, le sue condizioni sono precipitate velocemente e lo scorso 31 agosto è arrivato il tragico epilogo che nessuno avrebbe voluto.

Insieme al suo legale e con il supporto della famiglia e dei fan, Silvina aveva avviato una dura battaglia legale contro il chirurgo Lotocki che, a seguito delle denunce di lei e altri colleghi del mondo dello spettacolo, era stato interdetto dall’ordine dei medici.