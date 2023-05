È morta a soli 37 anni, l’ex concorrente del Grande Fratello, Monica Sirianni. È stata colpita da un malore improvviso, mentre si trovava con alcuni amici in un bar di Catanzaro, città dove la donna viveva.

In molti la ricordano per la sua partecipazione al reality Grande Fratello nella 12esima edizione, quando a condurre c’era Alessia Marcuzzi. Edizione che vide come vincitrice Sabrina Mbarek.

Monica Sirianni stava trascorrendo una serata al bar, quando è stata colpita da un improvviso malessere. Gli amici, testimoni dell’intera scena, hanno subito lanciato l’allarme ai soccorsi.

Gli operatori sanitari hanno raggiunto il posto e cercato di fare il possibile per salvare la vita della donna. Purtroppo, poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria, la 37enne si è spenta per sempre. La notizia ha sconvolto tantissime persone. In queste ore, sono in corso accertamenti medici per stabilire quale sia stata l’esatta causa del decesso.

Monica era figlia di emigrati calabresi a Sidney e lavorava come insegnante di inglese. Aveva scelto di tornare in Italia, contro il volere dei suoi genitori, che avevano scelto di abbandonare la loro terra d’origine.

Monica era riuscita a partecipare alla 12esima edizione della casa più spiata d’Italia, riuscendo a rimanere concorrente per circa un mese. In molti ricordano anche il flirt con Fabrizio Conti, altro ex gieffino di Alessia Marcuzzi.

La vicenda è accaduta lo scorso 5 maggio, ma in queste ore si è diffusa in tutta Italia, attraverso le testate giornalistiche e i social network.

Numerosi i messaggi apparsi sul web per l’ultimo saluto all’ex gieffina e tante le persone sotto choc per la notizia. Monica aveva solo 37 anni e nessuno si aspettava quanto accaduto. Stava trascorrendo una spensierata serata al bar con i suoi amici. Il suo sorriso sarà ricordato per sempre da tutti coloro che l’hanno amata e che continueranno a farlo.