Arrivato finalmente il bollettino medico dall'ospedale dopo l'indiscrezione della leucemia: come sta l'ex premier Silvio Berlusconi

AGGIORNAMENTO ORE 15:20: è arrivato il primo bollettino medico dall’ospedale San Raffaele, firmato dal dottor Zangrillo. Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva per via di una leucemia mielomonocitica cronica.

L’ex presidente del Consiglio è in ospedale per la cura di un’infezione polmonare. Si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo. Leucemia mielomonocitica cronica. Malattia di cui è stata accertata la persistente fase cronica. Assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30: La notizia, da confermare, è appena arrivata. Si parla di leucemia e dell’inizio di chemioterapia. Le condizioni di Silvio Berlusconi sono complesse, tuttavia l’ex premier sarebbe stabile.

In mattinata, l’Ansa avrebbe appreso la situazione da fonti vicine. Tuttavia, non c’è ancora nessun bollettino medico ufficiale. Il dottore del Cavaliere, fermato fuori al San Raffaele nella tarda serata di ieri, si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni sulle condizioni di salute del suo paziente.

Indiscrezioni parlano di un ricovero in terapia intensiva e dell’inizio della chemioterapia, per una leucemia che avrebbe colpito Silvio Berlusconi. Già ieri, dopo l’arrivo al San Raffaele, si sarebbe sottoposto ad un primo ciclo. I problemi di ossigenazione avrebbero messo sotto stress il sistema cardiovascolare e respiratorio del Cavaliere. C’è però chi smentisce la notizia.

Tanta la preoccupazione per Silvio Berlusconi

La preoccupazione è molta, i figli e il fratello si sono recati in ospedale sia ieri che questa mattina. Un fattore importante che fa sospettare che la situazione sia davvero grave.

C’è molta preoccupazione, mi auguro ci sia in lui, perché solo a lui tocca, una resistenza anche a quest’ultima aggressione che oggi ha un nome sinistro.

Queste le parole di Vittorio Sgarbi, che ha proseguito:

La leucemia può essere di diversi tipi, ma è evidente che Berlusconi si torva di fronte a una situazione evidentemente difficile, da cui miracolosamente deve uscire ed è sperabile da parte di tutti gli amici che esca.

Un’altra indiscrezione medica parla di una chiamata del leader di Forza Italia arrivata ad alcuni vertici del partito. Berlusconi avrebbe parlato con il ministro e vicepresidente del Consiglio Tajani, con il vicepresidente del senato Gasparri e il capogruppo della Camera Barelli, chiedendo loro di impegnarsi al massimo in parlamento, al goveno e in Forza Italia perché “il Paese ha bisogno di noi”.

Bisognerà attendere il bollettino ufficiale prima di trarre conclusioni. Nel frattempo, è tanto il sostegno che l’ex premier sta ricevendo in queste ore da parte degli italiani e di tutti i colleghi del mondo della politica.