Dopo 5 giorni dall'intervento, Chiara Ferragni mostra con una foto su Instagram come sta Fedez. È ancora ricoverato al San Raffaele

È trascorso qualche giorno dall’intervento chirurgico di Fedez. Come sta il rapper? Ad aggiornare i suoi numerosi seguaci, è stata la sua bellissima moglie Chiara Ferragni.

L’influencer ha pubblicato una nuova foto del cantante, mentre fa colazione nella sua stanza d’ospedale. Fedez indossa il pigiama e una fascia all’addome.

Buongiorno dall’ospedale.

La scorsa settimana, il rapper ha scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino. Una notizia che ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo. Fortunatamente, i medici sono riusciti ad intervenire con un’operazione chirurgica ed hanno asportato il tumore e una parte del pancreas

Fedez è ancora ricoverato in ospedale e tra qualche giorno potrà tornare a casa dalla sua bellissima moglie e dai suoi due figli. Dovrà affrontare un lungo percorso, ma l’affetto che sta ricevendo dalla sua famiglia, dai suoi amici, dai suoi colleghi e dai suoi numerosissimi fan, gli sta dando la forza per superare tutto.

Non vedo l’ora di tornare a casa. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurgi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Grazie per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare.

La coppia più seguita del momento, sta cercando di tenere aggiornati i numerosi fan che continuano ogni giorno a mandare loro teneri messaggi.

In questi ultimi giorni hanno pubblicato diversi commoventi post. In uno di questi, Fedez si è mostrato in lacrime dopo che il suo primogenito Leone gli ha fatto un regalo prima dell’operazione. Un bellissimo quadretto colorato con su scritto “Auguri papà ti voglio bene”.

Il rapper ha fatto tutto ciò di importante prima di ricoverarsi, si è allontanato dai social, ha trascorso del tempo con la sua famiglia e con i suoi amici, ha mangiato un gelato seduto su una panchina, ha festeggiato il compleanno dei suoi figli in anticipo e ha registrato la sua musica.

Aveva paura, come l’avrebbe avuta chiunque altro, che l’operazione non sarebbe andata bene. Per fortuna, dall’ospedale hanno fatto sapere che Fedez si sta riprendendo e che anche se adesso dovrà intraprendere un percorso difficile, potrà tornare a casa.