Silvio Berlusconi, chi sono i 17 nipoti dell’ex Presidente: ecco cosa si sa di loro

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha lasciato l’Italia intera nello sconforto più totale. Ricordiamo che l’ex Premier si è spento nella mattinata di lunedì 12 giugno presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Qui il Presidente era ricoverato dallo scorso venerdì in seguito all’anomalia di alcuni valori riscontrata negli ultimi accertamenti.

Padre, politico e imprenditore, Silvio Berlusconi ha senza ombra di dubbio dominato le scene del nostro Paese per moltissimo tempo. Uno dei più grandi amori dell’ex Premier era sicuramente quello che provata nei confronti dei suoi 17 nipoti. Proprio lo scorso ottobre, Silvio Berlusconi aveva annunciato la nascita del suo 17esimo nipotino, Tommaso Fabio, durante un discorso tenuto al Senato.

Queste sono state le parole che l’ex Premier aveva rivolto a Giorgia Meloni in quell’occasione:

Signor presidente del Consiglio, sono felice di essere qui anche perché tre ore fa ho avuto il mio diciassettesimo nipotino, evviva!

Silvio Berlusconi, l’amore smisurato nei confronti dei suoi nipoti: scopriamo insieme chi sono e conosciamoli meglio

La famiglia di Silvio Berlusconi è composta da 5 figli. Dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio sono nati Marina e Piersilvio. Dopo la fine della storia con Carla Dall’Oglio, l’ex premier sposa in seconde nozze Veronica Lario e dal loro amore sono nati i tre figli Barbara, Eleonora Luigi.

Chi sono, invece, i nipoti di Silvio Berlusconi? Abbiamo già nominato il piccolo Tommaso Fabio, il secondogenito di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, già genitori di Emanuele Silvio. Per chi non lo sa ancora, nel 2021 Lucrezia Vittoria Berlusconi, la prima figlia di Pier Silvio Berlusconi ha dato alla luce Olivia, rendendo in questo modo nonno l’amministratore delegato Mediaset e bisnonno l’ex premier.

Sempre nel 2021 Barbara Berlusconi è diventata mamma del suo quinto figlio, Ettore Quinto, nato dalla relazione con il compagno Lorenzo Guerrieri. Dall’ex compagno, invece, sono nati Leone e Francesco Amos e di Alessandro ed Edoardo. Nel 2002 e nel 2003 Marina Berlusconi è diventata mamma di Gabriele e Silvio e i tre figli di Eleonora Berlusconi, Riccardo, Flora e Artemisia.