Giorgia Meloni, così come l’intera Italia, è scossa per la vicenda di Giulia Tramontano, una ragazza di soli 29 anni, incinta di 7 mesi, morta per mano di quello che sarebbe dovuto essere il suo compagno e padre del suo bambino.

La Premier ha telefonato alla madre di Giulia Tramontano, per inviarle il suo affetto e il suo supporto, davanti ad un dolore così immenso, che è quasi impossibile da comprendere.

Le parole di Giorgia Meloni

È una vicenda che mi ha lasciato senza fiato, come la grande parte degli italiani. Da madre ho chiamato la madre di Giulia. La prima cosa alla quale penso è la mamma. Mi ha scioccato non solo la freddezza con la quale questa cosa si è consumata, mi ha scioccato vedere un video di Giulia mentre teneva una lezione, con il suo entusiasmo e la morte di un bimbo che a 7 mesi sarebbe stato in grado di vivere. Sono due le persone che muoiono, anche se il grembo della madre dovrebbe essere il posto più sicuro.

Un segno di vicinanza da parte di Giorgia Meloni, che è stato molto importante per i genitori della 29enne. Così come lo è l’affetto quotidiano che stanno ricevendo da parte dell’intera Italia.

Durante la commemorazione per Giulia Tramontano e il piccolo Thiago, erano presenti più di 20 mila persone.

I genitori della giovane mamma non hanno potuto partecipare, ma hanno inviato una commovente lettera che è stata letta sul palco dal parroco. Hanno voluto ringraziare tutti perché il loro supporto da loro la forza per ricordare quel grande amore per Giulia e Thiago, che non potrà mai essere sopraffatto dall’odio.

Giulia Tramontano ha perso la vita per mano di Alessandro Impagnatiello dopo aver scoperto il tradimento con una collega dell’uomo. L’autopsia ha individuato 37 coltellate. Non ha avuto nemmeno il modo di difendersi o di provare a proteggere il suo bambino.