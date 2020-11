Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono peggiorate. A comunicarlo, in veste ufficiale, Federico Cecconi, il legale dell’ex Presidente del Consiglio, nella mattinata.

Silvio Berlusconi: consigliato assoluto riposo domiciliare

Durante gli ultimi giorni la salute dell’84enne, che a settembre ha contratto il Coronavirus (da cui poi ha saputo uscire), hanno segnalato un peggioramento, rispetto ad un iter di miglioramento che si era in precedenza avuto. Alla luce di tali accertamenti l’equipe medica che lo segue gli ha consigliato assoluto riposo domiciliare, di non svolgere attività e di non muoversi.

Intervento a cuore aperto nel 2016

Oggi era una giornata importante per quanto riguarda la posizione di Silvio Berlusconi sul piano giuridico. Era, infatti, prevista l’udienza del processo Ruby ter nell’aula della Fiera di Milano, comunque regolarmente svolta. Il leader di Forza Italia, colto da episodi di “fibrillazione atriale”, non ha chiesto il rinvio per legittimo impedimento.

Al collegio di giudici della settima penale, presieduto da Marco Tremolada, l’avvocato Cecconi ha depositato un faldone di documenti medici nel quale, come egli ha evidenziato, sono contenuti dati sensibili sul suo attuale stato. Nel giugno del 2016, per la sostituzione della valvola aortica, Berlusconi si era sottoposto a un intervento a cuore aperto delicato, successivamente a una grave anomalia cardiaca.

L’ospitata saltata a Porta a Porta

La situazione degli ultimi giorni – ha commentato Cecconi – è attribuibile ad un certo attivismo che gli era stato sconsigliato. L’ex Premier aveva all’ultimo minuto annullato, lo scorso martedì, la sua partecipazione a Porta a Porta, da tempo programmata. L’uomo era atteso come ospite di Bruno Vespa, ma aveva posticipato la sua partecipazione al talk a questa settimana, in una data da stabilirsi, aveva spiegato la Rai in una nota.

Silvio Berlusconi non ha richiesto il legittimo impedimento

Nell’udienza del 19 ottobre la difesa di Berlusconi, a causa di motivi di salute, aveva avanzato istanza di rinvio, accolta dai giudici. Oggi, insieme ad altri 28 imputati, avrebbe dovuto rispondere alle accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Alla luce delle numerose udienze già slittate, Berlusconi ha deciso di non avanzare richiesta di legittimo impedimento.