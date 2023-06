Silvio Berlusconi, emerso il racconto delle ultime ore in ospedale dell’ex Premier: cosa è successo

In queste ore l’Italia è ferma per la morte di Silvio Berlusconi. La notizia della scomparsa dell’ex Premier ha lasciato tutti senza parole. Ricordiamo che Silvio Berlusconi è morto nella giornata di ieri presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da qualche giorno per alcuni accertamenti. Nel corso delle ultime ore sono emersi alcuni retroscena rivelati dai sanitari in merito alle ultime ore del Presidente in ospedale.

Ricoverato da qualche giorno all’Ospedale San Raffaele di Milano per alcuni accertamenti, le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono peggiorate improvvisamente durante la giornata di lunedì 12 giugno. Stando a quanto rivelato dai sanitari, il peggioramento delle condizioni di salute dell’ex premier è stato:

Improvviso, veloce e abbastanza inaspettato.

Stando ad alcune fonti pare che in seguito all’allarme del peggioramento delle condizioni di salute del Presidente, il primo ad arrivare in ospedale è stato Roberto Zangrillo. Il direttore delle terapia intensiva generale e cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano aveva da tempo uno stretto legame con Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi, cosa è successo nelle ultime ore in ospedale

Pare che il medico del Presidente sia arrivato in ospedale nelle prime ore del mattino. Successivamente, quando si ci è accorti che non c’era più nulla da fare, sono stati allertati i famigliari dell’ex Premier, oltre che la compagna e il fratello. Ricordiamo che Marta Fascina è stata sempre al fianco di Silvio Berlusconi, anche nelle sue ultime ore.

Stando alle indiscrezioni pare che l’ex premier si sia spento intorno alle ore 9:30 nella giornata di lunedì 12 giugno, dopo l’arrivo dei famigliari. La notizia della sua scomparsa è stata divulgata in tarda mattinata ed ha colto di sorpresa l’intero Paese. Sono moltissime le persone, appartenenti al mondo dello spettacolo e non, che in queste ore hanno rivolto l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, un personaggio che è stato al centro delle scene del nostro Paese per moltissimo tempo.