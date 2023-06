Silvio Berlusconi, il gesto di Pier Silvio per il suo papà commuove: ecco cosa ha fatto

In queste ore l’Italia è ferma a causa della morte di Silvio Berlusconi. L’ex Premier si è spento all’età di 86 anni presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da qualche giorni. In seguito alla triste notizia, Pier Silvio Berlusconi ha voluto rendere omaggio a suo padre con un gesto che ha commosso tutti. Scopriamo insieme che ha fatto.

La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi ha rappresentato un colpo al cuore per moltissime persone. In queste ore sono molti i personaggi appartenenti alla scena politica e al mondo dello spettacolo che hanno salutato per l’ultima volta l’ex Premier. Tra le tante parole scritte, non è passato inosservato il messaggio di Antonio Tajani che ha rivolto al suo grande amico queste parole:

Berlusconi è stato un eroe per milioni di italiani, per difendere la libertà nella quale credeva. Abbiamo il dovere di andare avanti, lo faremo, lo farò. Anticipo il mio rientro in Italia, ma lo faccio ripetendo il messaggio politico che Berlusconi avrebbe e ha sempre rilanciato. Faremo nella comunità di Forza Italia quello che lui ha insegnato: combattere per il bene dell’Italia, con gli strumenti della politica, ma scegliendo sempre la libertà e l’amore per il popolo italiano.

Silvio Berlusconi, il gesto di Pier Silvio per suo padre commuove: ecco cosa ha fatto l’amministratore delegato Mediaset

In queste ore si sta parlando molto del gesto che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di fare per il suo papà. Nel dettaglio, sulla torre Mediaset di Cologno Monzese sono apparse due dediche. La prima recita queste parole:

Ciao papà.

Nella seconda, invece, possiamo leggere:

Grazie Silvio.

Inutile dire che la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi ha portato profonda tristezza in casa Mediaset, di cui l’ex Premier è il fondatore.