Silvio Berlusconi ricoverato, è giallo sulle sue condizioni di salute. Le parole di Zangrillo

L’11 maggio Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Una notizia che ha fatto il giro del web in cui sono state molte le voci che hanno parlato di un peggioramento delle condizioni di salute dell’ex premier. A smentire i rumors in circolazione, però, ha pensato il professore Alberto Zangrillo.

Con la condivisione di un tweet, il professor Alberto Zangrillo ha smentito tutte quelle voci riguardo un peggioramento delle condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele dall’11 maggio. Alcuni rumors, invece, hanno parlato addirittura del fatto che l’ex premier fosse in fin di vita.

Dopo la messa in circolazione di tutti questi rumors, Alberto Zangrillo, medico personale del cavaliere, ha smentito tutte le voci circolanti. Il professore, infatti, ha pubblicato un tweet in cui si è espresso con queste parole:

Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. TUTTI i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione.

Nel post in questione il professore non fa riferimento direttamente al nome di Silvio Berlusconi, tuttavia è facile intuire che il messaggio in realtà è rivolto a tutti gli interessati delle condizioni di salute dell’ex premier.

Silvio Berlusconi ricoverato, le parole di Matteo Salvini

Sono molti i politici che si sono espressi riguardo il ricovero dell’ex Premier. Tra questi Matteo Salvini è intervenuto in merito affermando di aver ricevuto una telefonata dal Cavaliere dopo la decisione sul caso Gregoretti. Queste sono state le parole di Salvini:

Mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà.

Sono stati molti i messaggi di guarigione rivolti a Berlusconi da parte dei colleghi. Tra questi, ad esempio, Antonio Tajani ha scritto su Twitter un messaggio rivolto all’ex Presidente del Consiglio: