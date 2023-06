Silvio Berlusconi, spunta l’ultima foto del Presidente prima del ricovero: ecco cosa aveva deciso di fare

In questi giorni l’Italia è ferma per la morte di Silvio Berlusconi. L’ex Premier si è spento nella mattina di lunedì 12 giugno, intorno alle ore 9:30, presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato a causa di una malattia che combatteva da tempo. In queste ultime ore sul web è apparso uno scatto che ritrae il Cavaliere prima del ricovero in ospedale: ecco qual è stata l’ultima richiesta di Silvio Berlusconi prima di morire.

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha lasciato l’intero Paese nello sconforto. L’ex premier è stato un personaggio che ha dominato le scene dell’Italia per moltissimo tempo, sia dal punto di vista politico che imprenditoriale.

Come già anticipato, in queste ore sul web è apparso l’ultimo scatto del Presidente che, prima del ricovero in ospedale avvenuto venerdì 9 giugno, ha deciso di fare visita a Milano 2, a Segrate. Proprio qui Silvio Berlusconi, insieme a Marta Fascina, si è seduto in un tavolo del ‘Maximilian Bistrot’ ed ha ordinato due ghiaccioli.

La coppia era accompagnata dalla guardie del corpo che hanno permesso alle persone di scattare una foto con l’ex premier. Tra i tanti scatti, in queste ore sul web ne è apparso uno che ritrae Silvio Berlusconi insieme al figlio di sette anni del proprietario del bar in cui il Presidente si è seduto ordinando due ghiaccioli. In seguito per l’ex Premier è scattato il ricovero fino alla notizia della sua morte, avvenuta nella mattinata di lunedì 12 giugno intorno alle ore 9:30 dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute.

Ricordiamo che Silvio Berlusconi era molto legato a quel quartiere. Il leader di Forza Italia si recava spesso in quel bar ed era molto legato a Milano 2 in quanto dal 1969 e il 1979 era riuscito a costruire il suo quartiere ideale, Segratre. Milano 2 è infatti uno spazio immerso nel verde e molto tranquillo.