A soli 33 anni Simone Massarut è morto: la famiglia, che ha dovuto salutare troppo presto il ragazzo, giovane bassista di Velletri, città in provincia di Roma, nel Lazio, ha anche acconsentito alla donazione dei suoi organi. Così anche dopo essere diventato un giovanissimo angelo, Simone potrà aiutare altre persone ha continuare la propria vita su questa terra.

Simone aveva 33 anni e viveva ad Aprilia in zona Fossignano con la compagna. Da qualche settimana si trovava ricoverato in ospedale per un’emorragia cerebrale spontanea. Tutti hanno sempre sperato che potesse riprendersi, ma poi negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate.

La famiglia, insieme ai medici, ha preso la difficile decisione di staccare la spina e lasciare volare in cielo il 33enne originario di Velletri, che aveva studiato al liceo scientifico Landi. Nella cittadina aveva iniziato ad amare la musica, che l ha accompagnato fino alla fine.

Simone era stato a lunga il bassista dei Big Chedars, band fondata insieme ai fratelli Graziano e Lorenzo Cedroni. Nel 2020 aveva partecipato a un contest musicale di beneficenza per raccogliere fondi per acquistare ausili motori e didattici per bambini con esigenze specifiche.

Lavorava come tecnico del suono del musical Notre dame de Paris e prima aveva lavorato nei teatri più importanti. Aveva tanti sogni spezzati da un dolore immenso: le comunità di Velletri e Aprilia si stringono alla famiglia.

In un momento di profondo dolore come quello che sta vivendo la sua famiglia, ecco un gesto di bontà, altruismo e generosità per ricordare per sempre Simone. La famiglia, infatti, ha deciso di autorizzare l’espianto di fegato e cornee, per salvare altre due persone con il trapianto di organi.

La famiglia ha anche dovuto prendere la difficile decisione di staccare la spina a Simone, salutando per sempre il 33enne altruista e solare che tutti hanno sempre amato.