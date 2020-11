La sindaca di Roma, Virginia Raggi è risultata positiva al tampone per il Coronavirus. Crescono i contagi in Italia e, con essi, anche il numero dei personaggi noti che contraggono il virus. La prima donna della capitale ha annunciato la sua positività nella serata di ieri, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Qualche ora prima, nella mattinata di ieri, la Raggi aveva annunciato di essere entrata in contatto con una persona positiva. A seguito di quell’inconveniente aveva deciso di mettersi in isolamento fiduciario nella sua abitazione, in attesa del responso del tampone.

Ciao a tutti. Voglio informavi che la scorsa settimana sono stata in contatto con una persona risultata oggi positiva al Covid-19. Io non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli. Voglio tranquillizzarvi: sto bene. Continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione.

Il risultato è arrivato nel pomeriggio e ha dato un responso positivo. A quanto pare la sindaca non presenta sintomi e si trova in buona forma, seppur costretta ad una quarantena che durerà finché il Covid non scomparirà. Questo il post che ha pubblicato su Facebook, con il quale ha dato la notizia a media e cittadini romani:

Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre.

Vita e Carriera di Virginia Raggi

Virginia Raggi è nata a Roma il 18 luglio del 1978. Si è diplomata al Liceo Scientifico “Isacco Newton” e si è laureata in Giurisprudenza all’Università degli studi di Roma Tre. È sposata con il regista radiofonico Andrea Severini e ha un figlio di nome Matteo.

Si avvicina alla politica attraverso il comitato del suo quartiere, finché nel 2011 non entra a far parte del Movimento a 5 Stelle. Vince le primarie all’interno del partito, che servivano ad eleggere colui o colei che si sarebbe candidato o candidata a sindaco di Roma.

Il 5 giugno del 2016 vince le elezioni comunali al secondo turno e diventa, in un colpo solo, la prima donna a ricoprire tale ruolo e la persona più giovane ad essere diventata sindaco della capitale.