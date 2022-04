Come tutti sanno, l’allenatore del Bologna Calcio Sinisa Mihajlovic sta affrontando la sua lotta contro la leucemia, che dopo aver allentato la sua presa qualche mese fa, oggi è tornata a mettere ancora alla prova il mister serbo. Recentemente si è diffuso sul web un video della video conferenza tenuta con i suoi giocatori direttamente dalla sua camere d’ospedale.

L’ennesima sfida nella vita di Mihajlovic è iniziata a luglio del 2019. Quel giorno, l’ex calciatore di Lazio e Inter e attuale allenatore del Bologna Calcio, annunciava in una conferenza stampa di essere malato.

La diagnosi era di Leucemia mieloide acuta. Una malattia che, come aveva spiegato lui stesso, lo avrebbe costretto ad intraprendere un percorso di cure delicato e doloroso.

Fin dal primo istante è uscito il suo spirito coraggioso e combattivo che gli aveva permesso di affrontare la malattia e di sconfiggerla.

Purtroppo, però, il destino ha voluto che la malattia si ripresentasse ultimamente, costringendo il mister a sottoporsi di nuovo ad un ciclo di terapie.

Il discorso di Sinisa Mihajlovic alla sua squadra

Dopo la pausa per le nazionali, questo week end le squadre della serie A torneranno in campo per le partite di campionato. Sinisa Mihajlovic non potrà essere fisicamente al fianco dei suoi ragazzi, ma ha voluto dimostrare loro che non ha assolutamente intenzione di lasciarli soli in questo finale di stagione.

L’allenatore si è collegato via webcam con i suoi calciatori, direttamente dalla stanza dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna in cui è attualmente ricoverato. Ecco le sua toccanti parole ai ragazzi:

Non ci sarò fisicamente ma mentalmente sarò sempre con voi. La camera è allestita per vedere allenamenti e partite. Sono sicuro che da qui non mollerò di un centimetro e lotterò insieme a voi e sono sicuro che voi quando andrete in campo lotterete per me.

Se l’abbiamo superata la scorsa volta, lo faremo anche questa volta, non ho dubbi. La vita si vive nonostante i problemi. Ho fiducia in me stesso, so che questa malattia la vinco, ho fiducia nei dottori, guardo le cose in maniera positiva. Non sono preoccupato, so che vincerò.

Attimi anche di leggerezza e serenità, quando Sinisa ha scherzato sulla “vista mare” e sul letto a tre piazze della sua camera.