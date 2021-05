Dopo un periodo molto buio, pare proprio che la vita abbia deciso finalmente di sorridere a Sinisa Mihajlovic. L’attuale allenatore del Bologna ed ex calciatore di Inter e Lazio, dopo aver sconfitto la leucemia, è tornato a vivere una vita serena. Da oggi, il serbo avrà un motivo in più per essere felice. Virginia, la sua figlia più piccola, gli sta per regalare la gioia di diventare nonno per la prima volta.

Un carattere all’apparenza burbero quello di Sinisa, che però si è sgretolato nella commozione più totale quando Virginia, la sua seconda figlia, gli ha fatto un annuncio molto particolare.

La 23enne, famosa per aver partecipato insieme alla sorella Viktorija ad una delle edizioni de L’Isola dei Famosi, aspetta un bambino, anzi, una bambina. È fidanzata ormai da molti anni con Alessandro Vogliacco, difensore del Pordenone che ha giocato anche nelle giovanili della Juventus.

I due, innamoratissimi, hanno accolto la notizia della gravidanza con enorme gioia. Per annunciarlo a tutti i parenti più stretti, hanno escogitato un piano davvero molto bello ed emozionante.

Per dirlo al papà di Virginia, hanno registrato un video mentre gli consegnavano un pacco. Molto curiosamente, Sinisa ha aperto il pacchetto regalo e si è trovato davanti ad una tutina da neonata sulla quale era stampato: “Sorpresa, ciao nonno“.

Inizialmente, forse preso davvero alla sprovvista, l’allenatore del Bologna è rimasto impassibile. Si è limitato a chiedere a Virginia se fosse suo e se fosse uno scherzo.

Poi, quando ha capito che era tutto vero e che presto diventerà nonno per la prima volta, il cuore all’apparenza duro e burbero dell’ex arcigno difensore di Inter e Lazio, si è sciolto nelle lacrime di commozione.

Quando nascerà la nipotina di Sinisa Mihajlovic

Virginia ed Alessandro hanno scoperto di essere in dolce attesa della loro bambina solo qualche settimana fa. In realtà a scoprirlo è stata Virginia stessa, che poi ha organizzato una meravigliosa sorpresa al suo fidanzato per dargli il lieto annuncio.

Molto tenero anche il video in cui i due scoprono il sesso della bimba.

Stando a quanto hanno scritto dai prossimi neo genitori, pare proprio che la bimba arriverà a dare gioia alle loro vite nel prossimo novembre.