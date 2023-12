A pochi giorni dal primo anniversario della morte di Sinisa Mihajlovic, suo figlio Miroslav ha rilasciato una toccante intervista al Quotidiano Nazionale. Il ragazzo, che lavora nel mondo del calcio, ha parlato dell’esempio che gli ha dato suo padre, di quello che gli da oggi sua mamma e poi ha raccontato un episodio in particolare: l’ultima camminata fatta insieme a lui, solo una settimana prima che si spegnesse per sempre.

Il prossimo 16 dicembre sarà una data che non passerà inosservata ai tanti appassionati di calcio e non solo. Ricorrerà, infatti, il primo anniversario della morte di Sinisa Mihajlovic.

L’ex calciatore e allenatore serbo si arrese 12 mesi fa dopo una lunga battaglia contro la leucemia.

Sinisa però continua a vivere. Nei tantissimi suoi sostenitori, negli amici e, soprattutto, nella sua splendida famiglia.

A pochi giorni dalla ricorrenza, il Quotidiano Nazionale ha intervistato Miroslav, uno dei figli di Sinisa, che come lui ha scelto di lavorare nel mondo del calcio. A soli 23 anni è assistente tecnico dei ragazzini dell’under 15 dell’Urbetevere.

Miro mostra il suo tatuaggio, che raffigura suo papà mentre calcia una delle sue mitiche punizioni. Ogni tanto lo accarezza, spiega il ragazzo, ed è come sentirlo ancora vicino.

In campo lo sento vicino. È stato un anno difficile ma l’incarico che ho mi ha aiutato molto. Ho avuto la possibilità di staccare e al tempo stesso di restare legato a lui. Papà mi ha insegnato a inseguire le mie passioni e anche se molti pensano a me come ‘il figlio di’ non m’importa. Io amo il lavoro che faccio e vado avanti come Miro.