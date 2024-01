Ospite a Verissimo, Arianna ha raccontato le ultime parole che disse a Sinisa Mihajlovic, prima che lui se ne andasse per sempre

A poco più di un anno dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, sua moglie Arianna è tornata a parlare di lui ieri, quando è tornata nel salotto di Verissimo come ospite. La donna ha spiegato come sono andate le cose da quando hanno scoperto della malattia e di come ha affrontato e sta affrontando le cose da quando lui se ne è andato.

Lo scorso 16 dicembre è ricorso il primo anniversario della morte di un grande uomo e grande personaggio del calcio italiano ed europeo, l’ex calciatore e allenatore serbo Sinisa Mihajlovic.

Ieri, nel salotto di Verissimo, sua moglie Arianna Rapaccioni è tornata a parlare di lui e di come sono andate le cose da quando ha scoperto della malattia fino ad oggi.

La donna ha spiegato che si era accorta che non stava bene e che aveva una insolita stanchezza. Quando lui ha scoperto della leucemia, l’ha chiamata e glielo ha comunicato senza batter ciglio.

All’inizio, spiega ancora Arianna, pensavano davvero di poterla sconfiggere. A differenza di due anni e mezzo dopo, quando la leucemia è tornata e li ha iniziato ad avere paura davvero di perderlo.

Le ultime parole di Arianna a Sinisa Mihajlovic

Tutti momenti forti, spiega Arianna, dai quali sta ancora cercando di riprendersi.

La notte ancora oggi ho dei flash delle cose brutte che ho visto. Lui non mi ha mai parlato della morte. Io e i miei figli abbiamo vissuto l’ultimo mese sapendo che lui sarebbe morto. Ma Sinisa era all’oscuro di tutto.

Alla fine, racconta Arianna, lei e i suoi figli erano tutti intorno a lui, che era a momenti dallo spegnersi per sempre. A quel punto lei, straziata gli ha detto: “Amore se non ce la fai vai“. E lui ha tirato l’ultimo respiro.

Arianna ora sta trovando la forza di andare avanti grazie ai suoi figli: