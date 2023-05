Soffre di eruttazioni continue e scopre di avere un tumore al colon

Ci sono dei sintomi che non vanno sottovalutati perché spesso sono la spia di una malattia ben più grave. Lo sa bene Bailey McBreen, infermiera 24enne della Florida che ha scoperto di avere un tumore al colon al terzo stadio dopo che nel 2021 ha iniziato ad accusare un sintomo bizzarro: eccessiva eruttazione.

La ragazza ha raccontato che prima raramente lo faceva, poi improvvisamente ha iniziato a farne 5-10 al giorno. Poi i sintomi sono peggiorati con reflusso e crampi allo stomaco. Questo nonostante fosse una persona molto attenta alla linea e alla dieta con attività fisica regolare.

Fonte: web

Inizialmente Bailey ha ignorato i sintomi e anche i medici hanno attribuito il reflusso all’ansia. Poi, da buona infermiera, si è accorta che c’era qualcosa nel suo corpo che non andava. Il tumore si trovava nel colon e istruiva il corretto passaggio del cibo. Così andava incontro a lancinanti dolori ogni volta che mangiava.

Una tac ha purtroppo chiarito il problema e scoperto il tumore al terzo stadio. Prontamente operata, dovrà sottoporsi a diversi cicli di chemioterapia.

“È stata davvero un’esperienza fuori dal corpo. Mi sentivo come se fossi seduto in un angolo della stanza a guardare me stesso ricevere una diagnosi. Il tempo sembrava rallentare e il mio battito cardiaco accelerava. Ero in uno stato di shock completo” – ha detto.

“Mai in un milione di anni ho pensato che un qualsiasi sintomo vago che avevo fosse in realtà un cancro al colon al terzo stadio” – ha proseguito parlando del tumore raro che l’ha colpita.

Nonostante tutto Bailey ha ribadito che ce la metterà tutta per vincere questa battaglia: “Sto facendo tutto ciò che umanamente posso fare per combattere questa malattia. Sono passata a una vita completamente non tossica: tutti i miei prodotti di bellezza, i prodotti per la pulizia della casa e le pentole non sono tossici. Il cancro non discrimina. Tutto ciò che è nuovo per te, anche se altrimenti è considerato una cosa normale, deve essere affrontato.” – ha detto.