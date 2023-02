"Come direbbe qualcuno, una discesa con i baffi", la bellissima dedica della campionessa Sofia Goggia per la scomparsa di Maurizio Costanzo

La campionessa Sofia Goggia ha commosso tutti con le sue parole. Si è unita alle tantissime persone che in questi due giorni hanno ricordato e lasciato un pensiero per Maurizio Costanzo, deceduto in modo improvviso ed inaspettato all’età di 84 anni.

Sofia Goggia ha vinto la sua quinta discesa libera stagionale sulle nevi di Crans Montana ed ora l’aspetta la Coppa del Mondo.

Sono stati due giorni difficili in Svizzera, ma la sciatrice è riuscita a raggiungere un altro indimenticabile obiettivo. E lo ha dedicato proprio a Maurizio Costanzo. Ecco le sue bellissime parole:

Disputare un’unica prova e uscire alla quinta porta non è stato semplice. Con condizioni così particolari e mutevoli, noi che siamo partite nelle prime quindici eravamo un po’ al buio. Sapevo che se c’era una ragazza che poteva insidiarmi era Fede. Sono riuscita a essere più veloce nel finale. Come avrebbe detto qualcuno scomparso recentemente, ho fatto una discesa coi baffi.

Maurizio Costanzo si è spento per sempre dopo giorni di ricovero in una clinica romana. Si è sottoposto ad un semplice intervento al colon, ma il suo sistema immunitario non ha retto il post operatorio. Ha dovuto far fronte a diverse infezioni agli organi, problemi respiratori e una grave broncopolmonite.

Nessuno si aspettava il tragico epilogo, nemmeno la sua amata Maria De Filippi. Lo andava a trovare la mattina e la sera, mentre nel mezzo si dedicava al suo lavoro. Mai avrebbe immaginato che fosse arrivato quel momento e che avrebbe dovuto realizzare il suo ultimo desiderio, quello di tenergli la mano in punto di morte.

Negli ultimi due giorni, sono stati numerosi i personaggi del mondo della televisione, del giornalismo, della politica e dello sport, che hanno voluto rendere omaggio al padre del giornalismo italiano. Colui che ha dato vita ad un modo di fare televisione che mai potrà essere ripetuto e colui che continuerà a vivere per sempre nei loro cuori. Perché, come in molti hanno sottolineato, Maurizio Costanzo sarà eterno.