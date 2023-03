Nella giornata di sabato 4 marzo si sono tenuti i funerali di Diana Biondi, la 27enne che purtroppo ha deciso di togliersi la vita, per non dare una delusione alla sua famiglia. I genitori e tutti i suoi cari, hanno scelto una cerimonia sobria e senza grandi cose.

Tutti quelli che l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene si sono recati nella chiesa del piccolo comune, per mostrare vicinanza ai suoi parenti, colpiti dall’improvviso lutto.

Don Nicola De Senna è il parroco che ha celebrato la messa. Il padre quando ha scoperto che la ragazza era stata trovata senza vita, ha anche voluto pubblicare un messaggio sui social, per dirle addio. Nella sua omelia ha detto:

Dite ai vostri figli che volete loro del bene. Date loro una carezza, un bacio e dite loro, seppur dovessero cadere o fallire in qualcosa, voi continuate a credere in loro.

Ogni tanto, come genitori, fa bene esternare i propri sentimenti, che già portate nel cuore, i vostri ragazzi ne hanno un bisogno tremendo.

La famiglia in occasione del funerale ha chiesto rispetto e silenzio. Le persone che si sono avvicinate per fare delle foto, sono state allontanate da alcuni parenti. Non hanno voluto fiori e palloncini, ma solo la bara della loro ragazza scomparsa troppo presto.

Il decesso di Diana Biondi e la sua triste vicenda

I fatti sono iniziato nella giornata di lunedì 27 febbraio. Diana è uscita da casa dicendo che sarebbe andata all’università per ritirare la tesi, che avrebbe poi dovuto discutere il giorno dopo.

Purtroppo non ha mai fatto ritorno alla sua abitazione. I genitori hanno provato a contattarla più volte al suo cellulare, ma non hanno mai ricevuto una risposta. Il telefono era spento e nel suo ultimo messaggio al papà, gli ha scritto che non poteva parlare.

La sera stessa hanno denunciato la sua scomparsa, pubblicando anche diversi appelli sui social. Le ricerche sono andate avanti per 3 lunghi giorni, fino al triste epilogo. Nella giornata di mercoledì 1 marzo, alcuni ragazzi hanno ritrovato il suo corpo sotto un dirupo, ormai senza vita. Gli inquirenti pensano che Diana si sia tolta la vita, per non dire alla famiglia che le mancavano ancora diversi esami alla laurea.