Un grave episodio è avvenuto lo scorso 31 ottobre, ad Ardenno, un piccolo comune in provincia di Sondrio. Una mamma di 46 anni ha tentato di uccidere i suoi 2 figli, tagliando i tubi del gas. Gli inquirenti dopo una lunga indagine e dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, hanno deciso di arrestarla.

Un episodio terribile, che si sarebbe potuto trasformare in una tragedia. Per fortuna i bimbi si sono presto resi conto che qualcosa non andava ed hanno chiesto aiuto ai vicini.

Secondo le informazioni emerse, l’episodio è avvenuto lo scorso 31 ottobre, in un’abitazione ad Ardenno. La donna di 46 anni, aveva intenzione di uccidere i suoi figli e di togliersi la vita.

Per questo si è chiusa in casa ed ha tagliato i tubi nel gas. La mamma ha perso i sensi dopo alcuni i minuti e i suoi bambini, sentendo uno strano odore, si sono presto resi conto che c’era qualcosa di strano.

Per questo motivo hanno preso alcuni indumenti, li hanno usati come maschera e successivamente sono andati di corsa a chiedere aiuto ai vicini. Queste persone, nel momento in cui sono entrate nell’abitazione della famiglia, hanno capito in fretta cosa stava accadendo.

Fortunatamente sono riusciti ad aprire le finestre, a chiudere il gas e a staccare la corrente nel giro di pochi istanti. Subito dopo hanno chiesto l’intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine.

Mamma ha tentato di uccidere i suoi 2 figli: l’arresto

CREDIT: RICCARDO PIAZZALUNGA

Nei minuti in cui hanno atteso l’arrivo degli agenti, la donna è riuscita a riprendersi ed ha provato a fuggire. Però, è stata rintracciata dai carabinieri poco dopo e successivamente, i sanitari l’hanno trasportata in ospedale.

Anche i suoi figli sono stati ricoverati e quando si sono ripresi, gli assistenti sociali li hanno affidati ad una struttura protetta. L’arresto della mamma è avvenuto nelle scorse ore, proprio quando i medici hanno deciso di dimetterla.

Ora è accusata di tentato omicidio e tentata strage. La Procura della Repubblica di Sondrio, dopo aver concluso tutte le indagini e dopo aver ricostruito l’esatta dinamica dell’accaduto, ha chiesto al giudice un’ordinanza di custodia cautelare. La donna è già nota alle forze dell’ordine, per alcuni reati che ha commesso in passato.