Sondrio, bimbo scivola dalle braccia della madre: è grave Sondrio: bimbo scivola dalle braccia della madre e cade a terra

Un drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì primo maggio. Un bimbo di un anno è scivolato dalle braccia della madre ed ha riportato gravi traumi. E’ stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma i medici, vista la gravità della situazione, hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata.

Un evento terribile, che ha portato a paura e sconcerto nella popolazione, ma soprattutto nella famiglia del piccolo, che non avrebbe mai immaginato di dover vivere un dramma simile.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, il fatto è avvenuto lungo la strada comunale Santa Croce a Civo, in provincia di Sondrio.

Erano circa le dieci e quarantacinque di venerdì mattina e per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il bimbo era in braccio alla madre, proprio come accadeva sempre e tutto era come gli altri giorni.

All’improvviso però, a causa di un movimento, è scivolato dalle sue braccia ed è caduto a terra. Sin da subito è stata chiara la gravità della situazione ed infatti sul posto è stato chiesto l’intervento urgente del centodiciotto.

Nel giro di pochi minuti, sul luogo dell’incidente, sono arrivate due ambulanze della Croce Rossa ed anche un elisoccorso, che ha trasportato il piccolo d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

I medici hanno capito che la sua situazione è molto grave e per questo hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata. Stanno facendo il possibile affinché si riprenda e non subisca conseguenze fatali, per la caduta.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, per chiarire meglio le cause che hanno portato alla caduta del piccolo, dalle braccia della mamma. Per il momento l’ipotesi più plausibile è che sia stato un incidente.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche del piccolo.