Sondrio, due bambini finiscono con il bob contro un albero. Il padre è accusato di omicidio. Bambino morto a Sondrio, schiantato contro un albero. Il papà è il primo indagato, accusato di omicidio colposo.

Diversi giorni fa, a Val Viola, è accaduto un tragico incidente. Due bambini, uno di 18 mesi e uno di quasi 4 anni, mentre erano sul bob, si sono schiantati contro un albero. Sono stati trasportati con urgenza immediata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il più piccolo è stato dimesso poco dopo, mentre il bambino maggiore, che il prossimo mese di aprile avrebbe compiuto 4 anni, non ce l’ha fatta. I danni riportati erano troppo gravi.

Sull’episodio sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La famiglia dei due bambini, abita in una baita nei pressi delle piste da sci.

Il soccorso alpino della guardia di finanza, sta cercando di capire se la morte del piccolo Diego poteva essere evitata e nel frattempo, è stato inserito nella lista degli indagati il papà, un uomo di nome Patrik L., accusato di omicidio colposo.

È stato disposto l’esame autoptico sul corpicino del piccolo Diego, i cui risultati chiariranno l’esatto motivo della morte del bambino. Quest’ultimi verranno resi noti nei prossimi giorni e faranno un po’ di luce sulla faccenda.

Non è ancora chiaro se il papà dei due bambini sia stato interrogato e quale motivazione abbia dato al fatto che si trovassero da soli su un bob e come abbiano fatto a schiantarsi contro l’albero.

Notizia in fase di aggiornamento.

