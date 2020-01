Sondrio, due bambini finiscono con il bob contro un albero. Uno ha perso la vita. TRAGEDIA: si è spento il bambino di tre anni ricoverato dopo lo schianto con il fratellino di un anno e mezzo 😔💔

Lo spiacevole incidente è accaduto lo scorso 4 gennaio in Val Viola, in provincia di Sondrio. Due fratellini, uno di 3 anni e uno di un anno, si sono schiantati, mentre scivolavano con il bob, contro un albero. Subito dopo l’incidente, sono risultati entrambi gravi e sono stati trasportati con urgenza immediata a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII, con l’elisoccorso.

Purtroppo il bambino più grande non ce l’ha fatta. Ieri verso ora di pranzo si è spento nel reparto di terapia intensiva della struttura sanitaria. Secondo quanto riportato, le ferite sul suo corpicino erano troppo gravi. Il bob si è schiantato contro l’albero troppo violentemente.

Il fratellino più piccolo, invece, è tornato a casa con la sua famiglia. I traumi che ha riportato dopo l’incidente erano meno gravi.

Non è stata divulgata alcuna notizia riguardo l’incidente, ma è stato richiesto l’intervento della guardia di finanza alpina. Quest’ultima indagherà su quanto accaduto, cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

L’intera comunità è sconvolta per la perdita dei due bambini, così come la famiglia.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi aggiornamenti riguardo questa vicenda.

