Un altro terribile femminicidio che arriva da Dormelletto, in provincia di Novara. Sonia Solinas è morta a 49 anni, uccisa dal suo compagno con diversi fendenti.

Lo stesso uomo, dopo il terribile omicidio, si è tolto la vita. Questa la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, che stanno ancora cercando conferme effettive.

Sonia Solinas è stata trovata in una pozza di sangue all’interno della sua casa, situata in via Vittorio Emanuele. A trovare la scena drammatica, sarebbe stata sua madre, preoccupata dal fatto che non le rispondeva più il telefono. Sul suo cadavere sono state rinvenute diverse ferite causate da più oggetti taglienti.

Il ritrovamento del compagno di Sonia Solinas: si è ucciso

Poco dopo, gli inquirenti hanno scoperto che il compagno della donna, Filippo Ferratri, si era ucciso buttandosi da un ponte a San Bernardino Verbano.

Dopo il difficile recupero il corpo senza vita del compagno della vittima, gli agenti hanno subito cercato di ricostruire una prima dinamica di quanto accaduto in quell’abitazione.

Sonia Solinas è morta in modo brutale, accoltellata più volte. Il successivo gesto di Filippo Ferrari, fa ben pensare che l’abbia uccisa e poi abbia deciso di mettere fine a tutto. Chi li conosceva, ha definito la loro relazione burrascosa e litigiosa, tanto che spesso i vicini li sentivamo urlare.

La donna di 49 anni lascia nel dolore un figlio di 22 anni e tutti gli amici e i familiari che la conoscevano e l’amavano.

Le sue foto nelle ultime ore sono state diffuse sui social network accompagnate da messaggi di addio gli amici e anche di persone che non la conoscevano e che la vedono come l’ennesima vittima di femminicidio.

La comunità di Dormelletto è sconvolta per quanto accaduto. Una donna uccisa e un uomo che si è gettato da un ponte e ha messo fine per sempre a due vite.