Sono trascorsi giorni dalla notizia del ricovero di Berlusconi. Come sta oggi il Cavaliere?

L’ultimo bollettino medico rilasciato dal medico Alberto Zangrillo dell’ospedale San Raffaele di Milano, parla di un miglioramento. Anche se si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Le terapia a cui è sottoposto, antimicrobica e antinfiammatoria, sta portando ai risultati attesi dai dottori, che si dicono ottimisti.

Zangrillo ci ha tenuto a precisare che ogni voce circolata negli ultimi giorni, attraverso le testate giornalistiche, se non riguarda un bollettino medico formato da lui stesso o da Ciceri, non deve essere considerata vera. Ecco la sua risposta alla domanda sulle condizioni di salute dell’ex Presidente:

Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgica vuol dire che non può alzarsi e camminare. Noi siamo persone serie, tutto ha un limite. Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se escono notizie che non rispondono al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake. Un paziente intensivo è un soggetto che merita delle cure intensive. Se cammina ve lo porto.