Tragedia sulle Alpi Svizzere, cinque alpinisti sono stati trovati senza vita in una bufera di neve

Uno straziante incidente in montagna, che ha distrutto un’intera famiglia. Cinque alpinisti hanno perso la vita durante una tempesta di neve, purtroppo non sono riusciti a trovare un riparo. Si trovavano a 3.500 metri di quota.

La tragedia è accaduta sulle Alpi Svizzere, a pochi metri in linea d’aria con il confine italiano. Hanno cercato di salvarsi, ma in poco tempo hanno perso il senso dell’orientamento e non hanno avuto scampo. Una famiglia intera, tre fratelli, un cugino, uno zio e una donna, compagna di uno di loro. La sesta persona risulta ancora scomparsa.

Quanto accaduto ha sconvolto il piccolo paesino Vex del Canton Vallese, dove i coinvolti vivevano e dove uno di loro, il trentenne Jean Vincent Moix, era stato da poco eletto consigliere comunale. Avevano deciso di trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza sulle montagne. Non era la prima volta che organizzavano un’escursione in famiglia, ma questa volta si è trasformata in una dolorosa e inimmaginabile tragedia.

I cinque alpinisti avevano tra i 21 e i 58 anni, sabato mattina erano partiti da Zermatt in direzione Arolla. Il meteo era stabile, ma è peggiorato in modo improvviso. Il primo allarme è stato lanciato da un familiare verso le 16:00, si era preoccupato del loro mancato rientro. Dopo un’ora, un’altra chiamata al numero di emergenza è arrivata da parte di uno dei dispersi. Proprio grazie alla telefonata, i soccorritori sono riusciti a rintracciare la posizione della famiglia e ad avviare le ricerche.

I ricercatori sono partiti prima a piedi, ma viste le forte raffiche di vento e il pericolo di valanghe, sono stati costretti a fare dietrofront. Le ricerche sono così proseguite con l’ausilio di 11 elicotteri e circa 30 uomini. Purtroppo, fino al mattino successivo non è stata trovata nessuna traccia dei sei dispersi.

I cinque alpinisti trovati senza vita

Il tragico ritrovamento è arrivato la domenica sera, intorno alle 21:30. I soccorritori hanno trovato 5 corpi congelati. Avevano provato a scavare una buca per cercare di ripararsi.

Si sono trovati in una situazione imprevista. Abbiamo lavorato 24 ore su 24 per tentare l’impossibile.

