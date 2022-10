Un video sconvolgente, quello trasmesso durante l’ultima puntata di Ore 14, davanti a Piera Maggio. Parole uscite dalla bocca di una delle persone che ai tempi, era a capo delle indagini per la ricerca della sua amata bambina.

Si tratta di un’intervista dell’ex procuratore capo Alberto Di Pisa. Ai microfoni della trasmissione, ha rivelato:

Mi risulta che spacciava droga, non è che è una famiglia… Lei, la Maggio! Eh… è un soggetto, non credere che sia… un soggetto.. ora si è raffinata. Va a ‘Chi l’ha visto’, tutta truccata, capelli… Il soggetto è quello che è… Però a noi risultava. Noi in genere facciamo accertamenti, sulla personalità, i precedenti… la polizia,… ci risultava che… non era un soggetto proprio limpido.