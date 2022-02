Per questione burocratiche è arrivato il momento di attivare lo SPID, ossia l’identità digitale necessaria affinché ogni cittadino possa accedere ai servizi di pubblica amministrazione. Adesso è possibile effettuare questa procedura comodamente da casa tramite pochi passi. Scopriamo insieme tutti i procedimenti.

Esistono diverse modalità per ottenere lo SPID online ma non tutti sanno che l’identità digitale per accedere a servizi di pubblica amministrazione si può ottenere anche comodamente da casa. In particolare, tale procedura è resa possibile grazie all’utilizzo della Tessera Sanitaria. Di seguito troverete tutti provvedimenti necessari, scopriamoli insieme!

Per ottenere l’identità digitale utilizzando unicamente la Tessera Sanitaria è necessario assicurarsi di una cosa molto importante prima di continuare con la spiegazione della procedura. Ogni cittadino deve accertarsi che la propria Tessera Sanitaria sia attiva come Carta Nazionale Servizi. Quest’ultimo è un passaggio di rilevante importanza senza il quale non si può accedere a qualsiasi tipo di servizio.

Infatti, una Tessera Sanitaria attiva e non scaduta ma non registrata come CNS non può fungere da documento di attivazione per lo SPID. Una volta essersi assicurati di questo punto, non resta altro che collegarsi alla pagina dedicata sul sito di Poste Italiane. Nel momento in cui vi viene richiesto quale metodo di riconoscimento volete utilizzare, dovete cliccare l’opzione della Carta Nazionale Servizi.

A questo punto verrà richiesto di utilizzare la CNS ed è necessario quindi collegare il lettore smart card ad hoc al pc tramite l’ingresso USB. Poi bisogna inserire all’interno di quest’ultimo la Tessera Sanitaria. Il processo di identificazione avviene attraverso un pulsante apposito e a questo punto non vi resta che seguire le istruzioni sullo schermo.

Accesso di SPID Aruba

Tuttavia, Poste Italiane non è l’unico servizio pubblico a supportare il riconoscimento tramite la Tessera Sanitaria. L’accesso ai servizi dedicati al cittadino tramite la TS è possibile anche con lo SPID Aruba: la procedura è molto simile.