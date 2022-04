Tragedia in Brasile. Lo sposo muore mentre è in viaggio di nozze con la neo moglie. La coppia, che si era giurata amore eterno due giorni prima nella città di Teresina, si trovava a bordo di un aereo che li avrebbe dovuti condurre alle Maldive, meta scelta per la luna di miele. Purtroppo l’uomo è morto durante il viaggio in aereo.

Glauto Tuquarre era un medico oncologo di 49 anni. Due giorni prima aveva sposato a Teresina, città del Brasile, capitale dello stato del Piauí, parte della mesoregione del Centro-Norte Piauiense e della microregione di Teresina, la fidanzata, Lícia Dutra Tuquarre.

Due giorni dopo le nozze, la coppia aveva fatto le valigie per partire per la tanto attesa luna di miele romantica. Avevano scelto le Maldive come meta del viaggio di nozze, ma il 49enne non è mai arrivato a destinazione. L’oncologo è morto in volo, a bordo dell’aereo.

La stampa locale riporta le parole dei famigliari di Glauto Tuquarre, che ipotizzano che l’uomo di 49 anni possa aver avuto un infarto a bordo dell’aereo. La coppia era partita dal Brasile in direzione delle Maldive e il neo sposo stava bene, non aveva nessun problema.

La moglie ha raccontato che Glauto, che aveva sposato solo due giorni prima a Teresina, aveva iniziato subito a sentirsi male. Lamentava forti dolori al petto, da qui il sospetto che con tutta probabilità il medico oncologo sia stato colpito da un infarto che non gli ha dato scampo.

Sposo muore in viaggio di nozze: due giorni prima aveva giurato amore eterno alla compagna

Una tragedia davvero dolorosa per la moglie, rimasta vedova durante il viaggio di nozze, e per tutti i famigliari e gli amici del medico oncologo che era molto conosciuto.

A bordo gli altri passeggeri e il personale di bordo hanno cercato di rianimarlo e salvargli la vita, senza però avere successo. L’aereo è poi atterrato a Doha, in Qatar, come da tratta prevista.