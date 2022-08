Sposo non si presenta al matrimonio e manda l’amante a dire che ha scelto un’altra: il video virale

Il mondo dei social e in particolare di Tiktok a volte portano alla luce degli episodi abbastanza simpatici. Come un video diventato nelle ultime ore virale sulla piattaforma cinese dove uno sposo ha mandato al suo matrimonio l’amante per comunicare alla futura moglie il fatto che lui abbia scelto lei.

Il filmato ha già quasi 100mila visualizzazioni ed è diventato virale. Si vede l’amante dire alla sposa che il suo futuro marito non si è presentato perché ha scelto lei. Il frame è abbastanza confuso, si sentono delle urla che non è detto siano relative alla scena.

Fonte: web

Quello che non è chiaro è la provenienza della storia. C’è chi ha scritto che è successo in Calabria, ma dall’analisi delle voci queste non sembrerebbero parlare italiano. Il sospetto è che possa essere un episodio proveniente dal Sudamerica anche se nulla può essere escluso.

Fonte: web

Se si analizza lo scenario geografico presente come sfondo nel video, tutte le indiscrezioni rimandano a qualche nazione sudamericana.

Il video è inoltre tagliato in più parti, non è chiaro quindi se sia stato montano ad hoc per creare audience e una certa viralità spesso sempre più ricercata sui social.

Fonte: web

Di certo i commenti non si sono risparmiati. C’è il più simpatico che ha scritto “Per un istante mi era sembrata Wanna Marchi in una delle sue televendite…”.

Un altro utente invece più razionale ha commentato seriamente l’accaduto ritenendo una fortuna il fatto di non aver sposato un uomo del genere. “Se è vero il video è stata fortunata, un uomo così meglio perderlo, che te ne fai” – ha scritto.

Vedremo se nelle ultime ore con il video che diventerà sempre più virale se ci saranno sviluppi ulteriori sulla vicenda. Se fosse un episodio tutto italiano probabilmente la notizia sarebbe salita a galla non dai social ma diversamente.