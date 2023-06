Ci sono ancora molti punti da chiarire per la scomparsa della piccola Kata, la bimba di soli 5 anni sparita dal pomeriggio di sabato 10 giugno. Una donna intervistata dalla giornalista di Mattino Cinque, ha svelato dei dettagli importanti su cosa è accaduto quel giorno.

Gli inquirenti hanno fatto diverse perquisizioni all’interno dell’ex hotel Astor, occupato abusivamente da diverse famiglie, ma all’interno della bimba non ci sono tracce.

Per i suoi genitori questa è una bella notizia, poiché vuol dire che la loro bambina è ancora viva e visto che non è nella struttura, hanno ancora delle possibilità di poterla riabbracciare. Gli agenti hanno controllato nelle fogne ed i molte intercapedini.

Una testimone all’inviata del programma Mattino Cinque, ha spiegato dei dettagli importanti su cosa ha sentito quel giorno. La donna ha detto:

Il giorno della scomparsa di Kata ho sentito una bambina che piangeva e chiamava mamma. Questa bambina io l’ho sentita piangere ed urlare: ‘Mamma, mamma, mamma!’

Quelle urla mi spezzavano il cuore, ma sapendo che lì ci sono tanti bambini non so se fosse veramente Kata. Questa voce mi ha colpito molto rispetto agli altri bambini, era una voce disperata, ma io abito al piano terra e non ho visto nulla.