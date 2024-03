Nella puntata di ieri sera, mercoledì 6 marzo, il programma Chi l’ha Visto?, ha parlato ancora una volta della vicenda di Antonella Di Massa. La donna che aveva solamente 51 anni era scomparsa da sabato 17 febbraio e poi è stata ritrovata senza vita il 27 di quello stesso mese, dagli inviati della trasmissione.

CREDIT: RAI 3

La famiglia ha scelto di mandare una loro amica, chiamata Antonietta, che oltre a ringraziare chi ha aiutato nelle ricerche, ci ha tenuto anche a parlare dei loro molteplici dubbi. Loro non credono affatto all’ipotesi che la donna possa essersi tolta la vita.

Gli inquirenti che stanno indagando sulla vicenda, hanno deciso di aprire un fascicolo d’indagine per il reato di istigazione a togliersi la vita. Tuttavia, al momento non risultano esserci nomi iscritti. Hanno scelto anche di mantenere il massimo riserbo sia sulle indagini, che sui primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpo della 51enne.

L’inviato del programma, ha parlato di nuovi importanti dettagli, che potrebbero essere molto utili nelle indagini. Come per esempio, che il tubicino di plastica, che avrebbero trovato intorno al collo della donna, potrebbe essere che il filo di una coperta elettrica che la 51enne aveva in casa. Inoltre, nel sacchetto celeste che lei aveva in mano l’ultima volta che l’ha ripresa una telecamera, conteneva solamente 4 banane. Vicino aveva anche un flaconcino di liquido antigelo, che si usa per le macchine.

La misteriosa scomparsa di Antonella Di Massa ed il ritrovamento del corpo

CREDIT: RAI

Dall’autopsia purtroppo è venuto fuori che la donna probabilmente non sarebbe deceduta per strangolamento. Ora però l’unica cosa che bisogna fare, è attendere i risultati dell’autopsia eseguita sul corpo, che dovrà stabilire l’esatta causa dietro il suo decesso. Sul corpo hanno trovato strane ecchimosi, che potrebbero far pensare o a delle percosse o anche ad una caduta.

Antonella era scomparsa dalla sua abitazione dallo scorso 17 febbraio. Era uscita con la mamma per fare la spesa e poi è rientrata. Solo poco dopo però, è uscita di nuovo e da quel momento non ha fatto più rientro a casa.

Purtroppo solo dopo 10 giorni, gli inviati di Chi l’ha Visto? hanno ritrovato il corpo, in un terreno incolto a pochi metri dal luogo in cui era stata vista per l’ultima volta.