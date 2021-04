Pochi minuti fa è arrivata la notizia da parte del legale di Piera Maggio. Dopo tanta attesa, Giacomo Frazzita ha ricevuto una mail dall’avvocato di Olesya Rostova. Aveva annunciato di non partecipare alla trasmissione, se prima non gli avessero inviato tutta la documentazione e che non aveva alcuna intenzione di cedere ad un ricatto mediatico.

Adesso, a poche ore di distanza dalla trasmissione, l’avvocato della famiglia di Denise Pipitone, ha riferito all’Ansa:

Ho appena ricevuto una mail dall’avvocato di Olesya Rostova che conferma la volontà di cooperazione con noi e accetta la richiesta di fornirci i risultati degli esami scientifici sulla ragazza prima del collegamento di oggi. A questo punto parteciperemo alla registrazione del programma con la tv russa che sarà mandato in onda domani.

Il legale della famiglia di Denise Pipitone ha spiegato che ha l’embrago sul contenuto. E che potrà trasmettere tutto alla Procura di Marsala. Il dato verrà acquisto soltanto dopo che la tv russa trasmetterà la puntata.

Abbiamo ricevuto da parte dell’avvocato una mail di cooperation e di collaborazione, quello che ci aspettavamo e quindi parteciperò. Altro non posso dire.

Giacomo Frazzitta si era rifiutato di partecipare alla trasmissione

L’avvocato e Piera Maggio avevano deciso di procedere con un altro approccio e di non voler cedere ad un ricatto mediatico, che aveva il solo scopo di fare ascolti, su una vicenda molto dolorosa. Adesso sembrerebbe che sia stato raggiunto un compromesso. Anche se non è ancora chiaro quando la notizia verrà resa nota in Italia.

Per ora, Giacomo Frazzitta non può divulgare nulla, quindi bisognerà attendere nuove dichiarazioni da parte dell’avvocato o della stessa Piera Maggio.

Finalmente, la mamma di Denise Pipitone scoprirà il gruppo sanguigno di Olesya. Come è già stato spiegato in precedenza, se risulterà lo stesso della sua bambina, allora si potrà procedere con l’esame del Dna.

Nel frattempo, l’intera Italia trattiene il fiato, con la speranza che quella ragazza russa sia davvero Denise Pipitone.