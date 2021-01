Emily Mitchell ha perso la vita soli 36 anni, era incinta del suo quinto figlio. Un grave ed improvviso lutto ha colpito la famiglia della nota influencer. Era una mattina come un’altra per loro, che si è trasformata presto in un dramma. Al momento però, la causa del suo tragico decesso è ancora da chiarire dai medici.

Un evento drammatico, che ha scosso la comunità di Rhode Island, ma soprattutto i suoi follower. Era molto seguita, proprio per i suoi consigli per le altre mamme.

Il tutto è avvenuto nella mattinata del 22 dicembre. La giovane donna si è svegliata, proprio come faceva sempre. Era andata in cucina e si era preparata il suo caffè e il suo pane tostato.

Il marito ha provato a chiamarla, ma non avendo ricevuto nessuna risposta, è andato subito a controllare. È proprio a quel punto che l’uomo ha fatto la tragica scoperta: Emily era a terra ormai priva di sensi.

Joseph ha lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati nell’abitazione in poco tempo. I medici hanno provato a rianimarla per diversi minuti, ma nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Alla fine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il motivo dietro la tragica ed improvvisa morte di Emily Mitchell è ancora da chiarire dai dottori dell’ospedale locale. Era incinta del suo quinto figlio e secondo ciò che riportano alcuni media, era alla sedicesima settimana di gravidanza.

Morte Emily Mitchell: il racconto della vicina

La giovane mamma a novembre dello scorso anno ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, in cui informava tutti di aspettare il suo quinto bambino. Era felice, ma il tutto si è trasformato presto in una tragedia. Una vicina di casa ha raccontato:

Emily ha avuto un grande impatto nella vita di molte persone e questa perdita è incomprensibile per chiunque la conoscesse. La nostra amica, era una mamma ed una moglie devota, aveva una grande fede nel Signore ed amava così tanto i suoi figli. Ha lasciato l’amato marito Joe e quattro bambini bellissimi: Finn, Isla, Edie e Lulu.

Molti amici di famiglia hanno deciso di aprire una raccolta fondi, sulla nota piattaforma GoFoundMe e nel giro di pochi giorni sono riusciti a raccogliere circa 100 mila dollari. Lo scopo è proprio quello di aiutare il papà, rimasto solo, con le spese per i suoi piccoli.