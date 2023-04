Stava passeggiando per le strade del paese quando ha fatto una scoperta sorprendente

Una donna mentre stava passeggiando per le bellissime strade del suo paese si è imbattuta in una straordinaria scoperta. Ha trovato in un campo un mega fungo commestibile. Una scoperta incredibile per un fungo in grado di sfamare fino a 15 persone.

Si tratta di un fungo del miele, uno dei più grandi conosciuti sul pianeta in grado di raggiungere delle dimensioni incredibili. La donna ha prelevato lo straordinario fungo portandolo sul posto di lavoro dove è stata sottoposta ad una sessione fotografica prima di tagliarlo in 15 fette uguali.

Il fungo del miele può raggiungere le dimensioni di un pallone da calcio. Questo scoperto aveva un peso di 20 chilogrammi ma possono raggiungere pesi molto maggiori.

Il più documentato proviene dagli Stati Uniti e si estendeva per una superficie di 880 metri quadrati, davvero enorme. Molto spesso però, data la loro consistenza, questi funghi passano inosservati perché si mimetizzano con l’ambiente circostante.

Non è facile nemmeno distinguere i funghi commestibili da quelli velenosi. I funghi sono buonissimi ma al tempo stesso bisogna porre molta attenzione verso quelle specie che possono essere velenosi e letali per la salute umana.

Ecco alcune linee guida per saper riconoscere i funghi.

Preferite funghi con le lamelle marrone o marrone chiaro. Allo stesso modo cercate funghi senza squame sul cappello.

Scartate funghi che hanno un anello sotto al gambo: molti funghi con questa caratteristica sono velenosi.

Non raccogliete funghi con gambo o cappello rosso: la natura vi sta avvertendo, con il colore rosso, che quel fungo può essere pericoloso.

Non riporre nello stesso cesto i funghi commestibili e quelli su cui avete dubbi.

Evitare di raccogliere i funghi se ancora molto piccoli in quanto è più complicato capire bene di quale specie si tratta.

Cuocere bene i funghi commestibili raccolti, in modo da renderli più digeribili.

Conservare i funghi in frigorifero e consumarli entro 48 ore dalla loro raccolta.

Se nonostante tutto, credete di aver consumato funghi velenosi, alla comparsa di eventuali sintomi, raggiungete subito l’ospedale più vicino e portate con voi un campione del fungo incriminato in modo tale da permettere al personale esperto di effettuare delle analisi che permettano di capire il livello di tossicità.