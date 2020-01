Stefan Lechner, ecco chi è l’autore della strage in Valle Aurina Strage Valle Aurina, ecco chi è Stefan Lechner, il ragazzo ventisettenne che ha travolto 17 persone uccidendone 6 e ferendone altri 11

La strage in Valle Aurina ha un colpevole: il ventisettenne Stefan Lechner, residente a Chienes, in Val Pusteria. Il giovane alla guida della macchina sportiva che ha falciato la comitiva di turisti era ubriaco e aveva una velocità sostenuta. Ecco chi è e cosa fa nella vita.

La tragedia che si è consumata verso l’1.15 del 5 gennaio 2020 davanti a un albergo di Lutago, Bolzano. Un gruppo di turisti tedeschi stava tornando da Cadipietra, dove avevano trascorso la serata. Erano scesi dal shuttle che li aveva riportati in albergo e stavano attraversando la strada quando una macchina sportiva guidata da il ventisettenne Stefan Lechner li ha falciati. 6 ragazzi con l’età compresa tra i 20 e i 25 anni hanno perso la vita e altre 11 persone sono rimaste ferite. 4 di questi sarebbero in gravi condizioni.

Stefan Lechner, residente a Chienes, in Val Pusteria, ha 27 anni e lavora come operaio in un piccolo centro vicino a Brunico. Ha la passione per le macchine sportive e nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020 era ubriaco, con un tasso alcolemico di 1,95 grammi di alcol/litro, 4 volte il valore consentito per legge.

Viaggiava a velocità sostenuta. Era stato in giro per i locali e stava probabilmente andando in un altro posto per continuare la serata. Dopo aver investito il gruppo di turisti tedeschi, si è schiantato contro un mucchio di detriti a bordo della carreggiata.

Ecco cosa ha riferito la Procura in un comunicato ufficiale, diramato nel pomeriggio di 5 gennaio 2020:

“Subito dopo l’investimento il guidatore ha perso il controllo della propria autovettura ed è andato a collidere contro un mucchio di detriti sul margine destro della strada. Sulla base della dinamica finora accertata è da ritenere che l’autovettura procedesse in eccesso di velocità. Verrà valutata un’eventuale perizia per determinare la velocità tenuta dal veicolo”.

Dopo aver saputo di aver ucciso 6 persone e ferito altre 11, Stefan Lechner, ancora in stato di shock, ha detto più volte di volersi togliere la vita. Per questo motivo il ventisettenne è stato trasferito nel reparto psichiatria dell’ospedale di Brunico dove viene tenuto osservazione. Per lui c’è l’accusa di omicidio stradale plurimo e lesioni gravissime e verrà trasferito a breve presso la Casa circondariale di Bolzano.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha espresso il suo dolore ai familiari delle vittime. Ecco cosa ha detto:

“Le notizie che giungono dall’Alto Adige sono sconvolgenti. Una serata allegra è finita in una catastrofe. Sono in lutto con coloro che la scorsa notte hanno perso figli, fratelli e amici”.