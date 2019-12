Stefan, un eroe di tre anni Due donne trovano un bimbo da solo in una strada trafficata. Si fermano per aiutarlo e scoprono che ha qualcosa da dire..

Una vicenda davvero incredibile, è avvenuta nei giorni scorsi a Twenty, nel Lincolnshire, dove un bimbo di tre anni, chiamato Stefan Snowden, è riuscito a salvare la vita del padre, con il suo camion giocattolo. Un evento davvero meraviglioso che ha lasciato il mondo intero a bocca aperta.

A riportare l’accaduto, sono stati proprio i media statunitensi, che sono rimasti stupiti da ciò che ha fatto questo bimbo ed è per questo che tutti hanno voluto elogiarlo.

Secondo le informazioni che sono state rese note, il piccolo Stefan era in casa con sua madre e suo padre, Marc, quando all’improvviso l’uomo è stato colto da un attacco.

Era sul divano privo di sensi. Stefan, nel vederlo in quello stato non poteva far finta di nulla e per questo, ha deciso di uscire di casa, prendere il suo camion ed andare a cercare aiuto.

Il piccolo, con il suo giocattolo, è andato sull’A 151, una strada molto trafficata che collega Spalding e Bourne ed ha percorso un centinaio di metri.

Due donne, appena lo hanno visto, hanno capito subito che c’era qualcosa di strano e per questo, sono andate subito a fermarlo. Il piccolo, quando ha capito che volevano aiutarlo, gli ha detto: “Papà sta male..” Vista la situazione le due, hanno deciso di allertare subito le forze dell’ordine ed i soccorsi, che sono arrivati sul luogo immediatamente.

Le due signore hanno ricevuto molti complimenti per essersi fermate e per aver fermato il traffico. La vicenda poteva concludersi con una tragedia.

Marc, grazie al coraggio del figlio, ora sta bene ed è potuto tornare anche a casa. La madre, Carla Neve, in un’intervista ha detto: “Stefan sa come uscire dalla porta principale e deve essere andato a prendere subito il suo camion, quando ha visto il padre in quello stato!”

Una vicenda che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Per la famiglia, questo è sicuramente un miracolo di Natale.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Jordan perde la vita per salvare quella del suo amato bambino