Ci sono molti punti oscuri che non tornano nel caso del corpo senza vita trovato in casa a un mese dalla scomparsa di Stefania Rota, i misteri su cui gli inquirenti devono indagare sono davvero moltissimi. La Procura deve vederci chiaro su alcune mancanze e sulla scomparsa di alcune cose che appartenevano alla donna di 62 anni.

Carabinieri e vigili del fuoco hanno trovato Stefania Rota ormai priva di vita nella sua casa, dopo aver forzato la porta della casa in via XI Febbraio a Mapello, in provincia di Bergamo. Il ritrovamento del corpo in stato di decomposizione è avvenuto il 21 aprile scorso.

Da un mese non si avevano sue notizie, ma solo adesso i famigliari avevano deciso di lanciare l’allarme. Probabilmente potrebbe aver avuto un malore mentre si trovava in casa. Ma già al momento del ritrovamento del corpo gli agenti si sono insospettiti per alcuni elementi non chiari nella vicenda.

Il decesso della donna risalirebbe a metà marzo. Inoltre l’auto della donna di 62 anni, il suo cellulare e la sua borsa non sono stati ritrovati. L’autopsia è già stata eseguita in data 26 aprile 2023: non ci sono segni di violenza, ma non si conoscono ancora le cause del decesso.

La Procura ha aperto un fascicolo per continuare a indagare sul caso. Stefania Rota viveva da sola. Era figlia unica e i suoi genitori non ci sono più ormai da qualche tempo. Tutti pensavano che fosse andata al mare, invece il suo corpo giaceva privo di vita nella sua casa di Mapello.

Stefania Rota, i misteri da sciogliere sul suo caso

A lanciare l’allarme sono stati i cugini, parenti più prossimi che non sentiva spesso. Pensavano che la donna si trovasse in Liguria per assistere uno degli anziani di cui si prendeva cura.

Fonte foto da Pixabay

Ma le settimane passavano e non avendo sue notizie si sono allarmati. Quando gli agenti sono arrivati a casa sua, la porta era chiusa a chiave. La casa è ora sotto sequestro.