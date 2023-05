A La Vita in Diretta si parla del decesso di Rosa Gigante e di Stefania Russolillo, con la sua confessione al marito sul delitto della vicina di casa, mamma del famoso salumiere tiktoker Donato De Caprio. Ed è proprio il compagno della donna a raccontare quello che è accaduto e cosa gli ha detto Stefania subito dopo essersi introdotta nell’abitazione di Rosa, per toglierle per sempre la vita.

Si chiama Lorenzo il marito di Stefania Russolillo, la donna accusata per il decesso della vicina di casa di 72 anni, mamma del tiktoker Donato De Caprio famoso per i suoi video “Con mollica o senza”.

In un’intervista a La Vita in diretta, programma di Alberto Matano su Rai 1, l’uomo ha ripercorso quegli attimi concisi. Proprio lui ha chiamato le forze dell’ordine dopo che la moglie gli avrebbe raccontato quanto accaduto, mentre si trovava nella camera da letto del figlio.

A me si è fermata la vita là, da quel giorno del 18 si è fermata la mia vita. Ho perso tutto. Stefania rientrò in casa e venne nella stanzetta di mio figlio dove io stavo facendo questa video-lezione. Stava così stressata, tremava, e mi disse ‘Lory, Lory, ho fatto un guaio’. Che guaio hai fatto? Io la vidi che stava graffiata sul viso. ‘Ho fatto un guaio, ho fatto un guaio, io ho ammazzato la signora Rosa’. In quel momento mi è caduto il mondo addosso. Stavo malissimo, mi trovavo in un’altra realtà.

L’uomo ha poi aggiunto che un vicino gli ha riferito che stanno cercando un possibile complice. Le indagini proseguono per comprendere l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Stefania Russolillo, la confessione al marito e le scuse dell’uomo alla famiglia di Rosa Gigante