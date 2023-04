Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che purtroppo stanno vivendo i familiari di Donato De Caprio, il salumiere diventato famoso sui social, che ha perso la madre a causa di un efferato delitto. L’uomo ha deciso di ringraziare i suoi follower con un video su Tik Tok.

Per tutta la comunità è momento di grande tristezza. La signora Rosa Gigante essendo ipovedente non apriva a nessuno ed ovviamente, in tanti non riescono a farsene una ragione.

In un video su Tik Tok il salumiere diventato famoso con la sua frase: “Con mollica o senza!” Ha deciso di rompere il silenzio e di ringraziare tutti per l’affetto che gli hanno dimostrato in questi giorni. Nella clip ha detto:

Volevo ringraziarvi per il vostro affetto e per il vostro sostegno. Per me non siete semplici follower, siete famiglia. Mi sta aiutando tanto il vostro caloroso affetto, grazie.

Mi prenderò ancora qualche giorno di pausa, è giusto così, almeno per adesso. Non sarà facile per me affrontare questa nuova vita: perdere una madre non è facile, soprattutto perderla così, in questo modo, è ancora più difficile. Grazie assai.

Il delitto di Rosa Gigante, la madre di Donato De Caprio

Da quello che è emerso fino ad ora, intorno alle 13 di martedì 18 aprile, il compagno dell’unica indagata ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Stefania Russolillo appena rientrata a casa, gli avrebbe detto di aver commesso il delitto.

Tuttavia, una volta che i Poliziotti sono arrivati sul posto, ha subito ritrattato. Nel suo interrogatorio ha detto di ricordare solo di esser entrata nella casa della vittima e che loro hanno iniziato una discussione.

Rosa Gigante l’accusava che metteva male la spazzatura e che le spariva la posta. Solite discussioni tra vicini, che però in quest’occasione si sono trasformate in qualcosa di molto più grave.

All’arrivo degli agenti nella casa della signora, l’hanno trovata a terra ormai senza vita. Sul corpo c’erano anche segni di bruciature, che sembrano essere compatibili con un tentativo di occultamento. Ora si attende l’autopsia e gli ulteriori accertamenti per avere nuove informazioni sull’accaduto.