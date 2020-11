Anche l’Emilia-Romagna si adatta e prende misure in autonomia. Stefano Bonaccini, il governatore della Regione, decide di redigere un’ordinanza regionale. Le nuove restrizioni andranno in vigore da venerdì 13 novembre, ma non è ancora chiaro quali saranno.

Proprio Stefano Bonaccini ha espresso il suo parere in merito alla situazione che stiamo vivendo. Il governatore non ha dubbi, serve più rigore per contenere il virus.

In queste ultime 24 ore mi sono confrontato con la nostra direzione sanitaria regionale, con tutti i sindaci dei Comuni capoluogo, tutti i presidenti di Provincia e tutti i prefetti dell’Emilia-Romagna. Ho avuto conferma della necessita’ di introdurre nuove misure per contrastare la diffusione del Covid. In particolare, per impedire assembramenti.

Bonaccini si rende conto della gravita dei fatti. E spiega che la situazione “di crescente emergenza, che si riflette nell’afflusso ai Pronto soccorso e nei ricoveri nei reparti Covid degli ospedali, esige purtroppo ulteriori restrizioni nelle attività”

Non solo lui, ma anche altre regioni ancora in zona gialla vogliono anticipare le decisioni del governo.

Così come la responsabilità e l’attenzione che la stragrande maggioranza dei cittadini sta continuando a dimostrare non può essere vanificata dall’irresponsabilità di una minoranza di persone.

Nel frattempo, il sindaco di Bologna Virginio Merola, ha predisposto anche delle ordinanze e ha deciso di vietare l’utilizzo delle piazza e delle strae del centro storico per ogni tipo di manifestazione, iniziativa o evento che possa creare assembramento.