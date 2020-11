Il Coronavirus in Italia non si arresta, questa volta ci sono ancora nuove regioni a rischio restrizioni. Si parla di instaurare nuove zone arancioni se non addirittura rosse.

Da domani cinque nuove regioni passeranno da zona gialla a zona arancione, e si tratta di Abruzzo Basilicata, Toscana, Liguria e Umbria. Ma ancora non basta, in ballo ce ne sono altre quattro.

Per ora si parla delle regioni di Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania. Il bollettino di oggi è ancora preoccupante. I dati nazionali corrispondono a 35.098 nuovi casi di positività e 580 morti.

Solo la Lombardia conta invece 11 mila nuovi casi, in Piemonte anche esso zona rossa ne conta 3.659. Preoccupano anche il Lazio e la Campania con 2500 nuovi casi.

L’Istituto superiore della Sanità continua a chiedere restrizioni per le regioni ancora in zona gialla. Il coprifuoco nazionale alle 22 non sembra bastare più.

L’ISS, proprio ieri sera, ha fatto sapere che i dati sono ancora troppo preoccupanti appoggiando la richiesta dell’Ordine nazionale dei medici che chiederebbe un lockdown totale entro fine mese.

L’allarme ora arriva anche dal personale ospedaliero, in particolare dagli infermieri che sostengono che a breve, per mancanza di personale, molti reparti saranno chiusi.

Purtroppo, la pandemia non si arresta. Servono sicuramente misure più dure anche se saranno a discapito dell’economia nazionale.