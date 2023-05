Una domenica che doveva essere di solo divertimento, si è trasformata in tragedia vicino a Roma. Luca Misantoni, motociclista 50enne residente nella provincia di Viterbo, ha infatti perso la vita in uno schianto tra il suo veicolo a due ruote e un autobus della linea Cotral. L’incidente è avvenuto sulla via Cassia nord.

Ennesimo week end di sangue sulle strade italiane, con diversi incidenti stradali che sono costati la vita a diverse persone ancora molto giovani.

Uno drammatico si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 7 maggio, sulla via Cassia Nord, nell’area metropolitana di Roma.

Un gruppo di motociclisti che aveva appena partecipato ad un raduno nella capitale, stava tornando verso Viterbo quando uno dei centauri è rimasto coinvolto in un tremendo scontro.

Luca Misantoni, 50 anni residente a Montefalcione, non ha potuto far nulla per evitare lo schianto contro un autobus della linea Cotral che usciva da un parcheggio.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori a bordo della ambulanze e delle auto mediche, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è verificata sotto gli occhi attoniti dei compagni di Luca, che hanno sperato invano che le manovre di rianimazione dei medici portassero ad un miracolo.

L’ultimo addio a Luca Misantoni

Luca faceva parte del motoclub Desmotuscia, un gruppo di amici amanti della Ducati, che spesso di ritrova per fare uscite insieme e partecipare a raduni, come quello di ieri.

Sulla Pagina Facebook, gli amministratori del club hanno scritto:

Oggi sarebbe dovuta essere una giornata di festa per noi, una di quelle in cui ti ritrovi con chi condivide la tua stessa passione e ti diverti a non finire come ad ogni volta che si sta insieme, ma purtroppo la giornata è stata caratterizzata un brutto evento. Nel pomeriggio, mentre era in sella alla sua Ducati, il nostro amico Luca Misantoni, ma per tutti Boccia, ha avuto un incidente ed ha perso la vita.

Credit: Viterbo Today

Ci lascia un socio sempre partecipe agli eventi, un ragazzo generoso che dava sempre agli altri anche più di quello che avrebbe dovuto, un giocherellone, uno che prendeva la vita con allegria, quasi come se tutto fosse uno scherzo, un testardo che non mollava mai. Era nel club da qualche anno ma aveva subito legato con tutti, amava percorrere km con la sua Ducati rossa e non ne sarebbe mai sceso, un appassionato vero.