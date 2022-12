Andrea Tacconi ha pubblicato un video sui social in cui si vede suo papà Stefano che cammina nei corridoi del centro riabilitativo

Un Natale un po’ più sereno per la famiglia di Stefano Tacconi, l’ex portierone della Juve e della nazionale. Il figlio Andrea, infatti, ha pubblicato un video in cui si vede il papà mentre muove alcuni passi nei corridoi del centro riabilitativo in cui è ricoverato ormai da mesi. “Il più bel regalo di Natale”, ha scritto il ragazzo.

Credit: andre_tacconi – Instagram

Per tutti gli amanti del calcio e dello sport in generale italiano, quelle scorse sono state settimane davvero drammatiche. A fine novembre l’ex campione di ciclismo Davide Rebellin ha perso la vita a Montebello Vicentino, dopo che un camion lo ha investito durante una sessione di allenamento.

Poi, lo scorso 16 dicembre, si è diffusa la notizia della scomparsa di Sinisa Mihajlovic. L’ex calciatore e allenatore serbo se ne è andato a soli 53 anni, dopo aver lottato come un leone contro la leucemia mieloide che lo aveva colpito nel 2019.

Il giorno successivo, il 17 dicembre, ad arrendersi è toccato a Mario Sconcerti, uno dei più preparati e apprezzati giornalisti e commentatori sportivi dell’intero paese.

Passato qualche giorno, in tanti hanno avuto paura anche per Gianluca Vialli. Il capo delegazione della nazionale italiana, dopo aver annunciato un momentaneo ritiro dall’attività professionale, è stato ricoverato in una clinica di Londra, dove è stato raggiunto anche dall’anziana madre. Al momento le sue condizioni sarebbero delicate, ma stabili.

Stefano Tacconi in piedi

Dopo tutte queste tragedie, fortunatamente ne è arrivata una che rende felici tutti. Stefano Tacconi, che dallo scorso 23 aprile è in cura per la rottura di un aneurisma e per una emorragia cerebrale, è tornato finalmente a camminare.

In realtà l’ex campione aveva mosso i suoi primi passi già qualche settimana fa, quando il figlio Andrea lo ha raccontato sui social.

Oggi però, i suoi tantissimi tifosi, che continuano a seguirlo e sostenerlo nonostante siano passati anni dal suo ritiro, hanno potuto vedere con i loro occhi l’ex portiere che cammina.

Il figlio Andrea ha infatti pubblicato un video in cui si vede Stefano che cammina in ospedale, con l’aiuto di un deambulatore ma con un passo anche abbastanza spedito.

Il ragazzo lo ha definito come “Il più bel regalo di Natale“.