Quando ha saputo della triste fine di un campione e di un grande amico come era Sinisa Mihajlovic, anche Stefano Tacconi ha voluto rendergli onore e dedicargli parole di affetto. Lo ha fatto attraverso suo figlio Andrea, che sul suo account Instagram ha riportato le parole probabilmente pronunciate da suo papà nel letto di ospedale di Alessandria in cui sta cercando di riprendersi dalla rottura di aneurisma che lo ha colpito lo scorso 23 aprile.

Lo scorso 16 dicembre è una data che sarà tristemente ricordata per la scomparsa di un grande personaggio sportivo, ma soprattutto grande uomo, che prima da calciatore e poi da allenatore ha saputo raccogliere la stima di tutti.

Sinisa Mihajlovic, ex calciatore tore di Inter, Lazio, Sampdoria e altre squadre ed ex allenatore di Torino, Milan e Bologna, si è spento a soli 53 anni. Lo ha fatto dopo aver lottato pee tre anni con una forma molto aggressiva di leucemia, che purtroppo alla fine non gli ha lasciato scampo.

Ora c’è un altro ex super campione del calcio italiano che sta combattendo la sua di battaglia. Una problematica diversa la sua, che lo scorso 23 aprile è stato vittima della rottura di un aneurisma e di una conseguente emorragia cerebrale.

Si tratta di Stefano Tacconi, che ad Alessandria, prima in ospedale e poi in un centro riabilitativo specializzato, sta cercando con tutte le sue forze di riprendersi.

Lo sta facendo con molto coraggio, che in parte, come svelato dal figlio Andrea Tacconi nei giorni scorsi, gli è stato trasmesso proprio dallo stesso Sinisa Mihajlovic.

La dedica di Stefano Tacconi

Le condizioni di Stefano Tacconi sembrano migliorare pian piano. A inizio mese, sempre il figlio Andrea aveva pubblicato una storia sul suo account Instagram nella quale si mostrava emozionato per i primi passi che suo papà iniziava a compiere da solo.

Quando ha saputo della triste fine del suo amico ed ex collega, Stefano ha voluto rendergli onore pubblicamente. Lo ha fatto attraverso suo figlio, che ha riportato su Instagram le parole pronunciate da suo padre e le ha accompagnate ad una foto che ritrae lo stesso Stefano mentre legge la prima pagina della Gazzetta Dello Sport: