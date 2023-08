Continuano a migliorare piano piano le condizioni di salute di Stefano Tacconi, l’ex portiere di Juventus e nazionale, che circa un anno e mezzo fa è stato colpito da un’emorragia cerebrale che aveva messo in pericolo la sua vita. Ricoverato attualmente all’ospedale di Padre Pio, a San Giovanni Rotondo, ha avuto l’ok dai medici per poter uscire e trascorrere una serata di relax con la sua famiglia.

Credit: Lo Chalet dei Gourmet – Facebook

Era il 23 aprile del 2022 e Stefano Tacconi, super portiere della Juve e della nazionale italiana degli anni ottanta, si trovava ad Asti insieme a suo figlio per partecipare ad un evento come ospite d’onore.

Purtroppo a quell’evento non è mai arrivato perché ha prima accusato un malore e si è accasciato a terra davanti a suo figlio Andrea.

Trasportato in ospedale, i medici hanno scoperto che si è trattato di un’emorragia cerebrale ed hanno fatto il possibile per salvargli la vita.

Quelli che sono seguiti sono stati mesi di ansia, cure, terapie e piccoli passi verso quello che tutti sperano possa diventare un pieno recupero.

Ad oggi la speranza è molto più forte, considerando lo splendido modo in cui Tacconi ha reagito a tutte le cure.

La prima uscita pubblica di Stefano Tacconi

In questo periodo Stefano Tacconi è ancora ricoverato per seguire il percorso riabilitativo di cui necessita. Lo sta portando avanti in Puglia, nell’ospedale di Padre Pio, a cui tutta la sua famiglia è molto devota da sempre.

Lunedì tutti gli ospiti e il personale del ristorante Chalet dei Gourmet di San Giovanni Rotondo hanno ricevuto una piacevolissima sorpresa. Stefano, dopo l’ok dei medici, ha potuto trascorrere una serata fuori dalla struttura. Una serata di relax insieme ai suoi amici e alla sua famiglia.

Credit: Lo Chalet dei Gourmet – Facebook

È stata la prima apparizione in pubblico dell’ex campione da quel maledetto giorno. Seduto su una sedia a rotelle, è apparso comunque in buonissime condizioni generali. Il che lascia ovviamente sperare che presto tutto questo rimanga solo un brutto ricordo.

Durante la serata il proprietario del locale ha scattato alcune fotografie, pubblicandole poi sul profilo Facebook del ristorante e dedicando parole di grande stima e affetto ad un campione indimenticabile del calcio italiano.