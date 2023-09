Celebri le sue colonne sonore per il film animato Shrek: addio al cantante degli Smash Mouth, Steve Harwell, scomparso a soli 56 anni

Una notizia tremenda è arrivata in queste ore degli Stati Uniti e purtroppo riguarda la scomparsa prematura di un musicista molto noto anche al di fuori della terra a stelle e strisce. Si tratta di Steve Harwell, fondatore e membro della band Smash Mouth, che si è arreso ad un brutto male a soli 56 anni.

Nato a Santa Clara in California il 9 gennaio del 1967, fin da ragazzino ha dedicato la sua vita alla musica, iniziando a muoversi nell’ambiente come rapper e fondando un gruppo chiamato F.O.S.

Successivamente si è appassionato al rock e con eccezionali risultati, nel 1994 ha formato insieme agli amici e colleghi Greg Camp, Kevin Coleman e Paul De Lisle, la band chiamata Smash Mouth.

Lo stile dal gruppo, che fondeva il classico Rock’n’roll americano degli anni cinquanta e sessanta ai più moderni surf rock e ska, riscosse fin dai primi anni un grandissimo successo e li rese una delle band più in voga.

Tanti gli album e i singoli pubblicati e diversi i brani diventati vere e proprie hit non solo in America ma in tutto il mondo.

Impossibile non menzionare, ad esempio, All Star e la cover di I’m a Believer, entrambi diventati colonna sonora del film d’animazione Shrek.

I drammi della vita di Steve Harwell

Nel 2021 Steve Harwell ha abbandonato il suo gruppo e ha annunciato di doversi ritirare dall’attività musicale per i suoi problemi di salute. Problemi cardiaci, a quanto si è appreso successivamente.

Nell’ultimo periodo oltre che i problemi al cuore ha dovuto affrontare anche quelli al fegato, che poi effettivamente lo hanno portato al tragico epilogo di oggi.

Questa mattina il suo agente aveva pubblicato una nota, spiegando che l’artista si stava spegnendo e che gli rimanevano solo pochi giorni di vita. Giorni che poi, invece, sono diventati poche ore, con il tragico annuncio della sua scomparsa arrivato poco fa.

Alcune voci aveva parlato di un ricovero di Harwell in una struttura di hospice nei giorni scorsi, ma il suo manager ha invece confermato che il decesso è avvenuto nella sua casa, a Boise, nello stato dell’Idaho.

Nel 2001 il cantante aveva subito un lutto gravissimo. Aveva infatti perso suo figlio, morto a soli 6 mesi di vita per via della leucemia.